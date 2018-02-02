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Ростех добился прекращения дела о банкротстве Сосновского судостроительного завода

05.02.2018 Ростех 211 0
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Ростех
Ростех.
Источник: news.mail.ru

Арбитражный суд Кировской области прекратил производство по делу о признании Сосновского судостроительного завода – градообразующего предприятия в городе Сосновке – банкротом. Это стало возможным благодаря работе Ростеха в лице «РТ-Капитал» с долговыми обязательствами верфи. Госкорпорация выделила средства на погашение долгов перед кредиторами предприятия.


В октябре 2017 года «РТ-Капитал» выкупил долг в размере порядка 10 млн рублей у «Сбербанка России», подавшего иск о признании завода банкротом в июле прошлого года. В результате в декабре 2017 года производство по заявлению ООО «РТ-Капитал» было прекращено. Завод удовлетворил требования остальных кредиторов, в числе которых ФНС России. Как отмечает заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Александр Назаров, это стало возможным благодаря реализации первых этапов программы «РТ-Капитала» по финансовому оздоровлению завода.


«Осенью прошлого года мы предоставили заводу 20 млн рублей займа на льготных условиях, благодаря чему верфь возобновила работу. Это, в свою очередь, позволило сдать судно «Виктор Кусков» Росморпорту. Заказчик успешно принял судно, и предприятие получило 24 млн рублей финального транша. В результате завод смог погасить долги перед всеми кредиторами. После заявлений кредиторов об отказе требований и прекращении производства о несостоятельности суд смог закрыть дело о банкротстве», – комментирует Александр Назаров.


В настоящее время завод ведет строительство еще двух лоцмейстерских судов для «Росморпорта». По итогам конкурса верфь также построит два промерных судна для ФКУ «Речводпуть». В настоящий момент на предприятии работает порядка 250 человек. В 2018 году также может быть реализовано соглашение о намерениях с «Росморпортом» на строительство еще четырех судов.


Как сообщалось ранее, Ростех в лице «РТ-Капитал» проводит реструктуризацию кредитного долга Сосновского судостроительного завода в размере 1,2 млрд рублей. Соответствующее соглашение между «РТ-Капиталом», Новикомбанком, Росморпортом и заводом было подписано в сентябре 2017 года.
02.02.2018
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принадлежат Ростех
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Сосновский судзавод

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