Юлдашев стал новым командующим войсками и силами на северо-востоке России
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Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Контр-адмирал Александр Юлдашев назначен новым командующим войсками и силами на северо-востоке России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России", - сообщил Воскресенский.
Ранее прежний командующий объединением Сергей Липилин стал замкомандующего Черноморским флотом.
Юлдашев родился 12 мая 1967 года в городе Ош Киргизской ССР. Он окончил калининградское высшее военно-морское училище, с отличием - военно-морскую академию имени Кузнецова и военную академию генерального штаба. Офицерскую службу Юлдашев начал на Северном флоте, где дослужился до командира дивизии подводных лодок.
С 2009 года Юлдашев проходил службу на Тихоокеанском флоте в должностях командира дивизии подводных сил, заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил, начальника штаба-первого замкомандующего подводными силами Тихоокеанского флота.
Юлдашев награжден государственными наградами и ведомственными медалями, кандидат технических наук. Женат, имеет двух дочерей.
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02.02.2018
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