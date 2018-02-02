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Юлдашев стал новым командующим войсками и силами на северо-востоке России

05.02.2018 РИА Новости 269 0
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Министерство обороны РФ. Архивное фото
Министерство обороны РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ВЛАДИВОСТОК, 2 фев - РИА Новости. Контр-адмирал Александр Юлдашев назначен новым командующим войсками и силами на северо-востоке России, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Указом президента Российской Федерации от 29 января 2018 года контр-адмирал Александр Юлдашев назначен командующим войсками и силами на северо-востоке России", - сообщил Воскресенский.

Ранее прежний командующий объединением Сергей Липилин стал замкомандующего Черноморским флотом.

Юлдашев родился 12 мая 1967 года в городе Ош Киргизской ССР. Он окончил калининградское высшее военно-морское училище, с отличием - военно-морскую академию имени Кузнецова и военную академию генерального штаба. Офицерскую службу Юлдашев начал на Северном флоте, где дослужился до командира дивизии подводных лодок.

С 2009 года Юлдашев проходил службу на Тихоокеанском флоте в должностях командира дивизии подводных сил, заместителя командующего Приморской флотилией разнородных сил, начальника штаба-первого замкомандующего подводными силами Тихоокеанского флота.

Юлдашев награжден государственными наградами и ведомственными медалями, кандидат технических наук. Женат, имеет двух дочерей.
02.02.2018
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