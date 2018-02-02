В Беринговом море задержали шхуну под флагом Сьерра-Леоне
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Пограничный сторожевой корабль Пограничного управления ФСБ РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Совместная операция пограничников ФСБ из трёх регионов РФ привела к задержанию судна-краболова под флагом Сьерра-Леоне, сообщает в пятницу пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.
"В результате совместной операции Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области 31 января при попытке незаконной добычи краба в акватории Берингова моря задержана иностранная рыболовная шхуна "Си Бриз" (флаг Сьерра-Леоне, порт приписки Фритаун)", - говорится в сообщении.
В погрануправлении пояснили, что судно осуществляло незаконную деятельность в режиме радиомолчания и не позиционировалось техническими средствами контроля. "Пытаясь ввести в заблуждение государственные контролирующие органы, задержанное судно использовало идентификационные номера и международные позывные сигналы, принадлежащие другим судам", - сообщает пресс-служба.
В ходе проверки было установлено, что рыболовная шхуна "Си Бриз" оборудована для добычи и транспортировки краба в живом виде. На его борту пограничники обнаружили наживу для орудий лова общим весом около 4 тонн. При этом документов, дающих право вести промысел в исключительной экономической зоне РФ и судового журнала на судне не было.
"В действиях капитана усматриваются нарушение законодательства об арктическом шельфе и злоупотребление полномочиями. Сейчас судно конвоируется в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
По данным погрануправления, ранее судно уже задерживалось, общая сумма наложенных на него штрафов составила более 6,5 миллиона рублей.
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02.02.2018
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