Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Беринговом море задержали шхуну под флагом Сьерра-Леоне

05.02.2018 РИА Новости 151 0
0
Понравилась новость?
 0
Пограничный сторожевой корабль Пограничного управления ФСБ РФ. Архивное фото
Пограничный сторожевой корабль Пограничного управления ФСБ РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 фев - РИА Новости. Совместная операция пограничников ФСБ из трёх регионов РФ привела к задержанию судна-краболова под флагом Сьерра-Леоне, сообщает в пятницу пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

"В результате совместной операции Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, УФСБ России по Камчатскому краю и Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области 31 января при попытке незаконной добычи краба в акватории Берингова моря задержана иностранная рыболовная шхуна "Си Бриз" (флаг Сьерра-Леоне, порт приписки Фритаун)", - говорится в сообщении.

В погрануправлении пояснили, что судно осуществляло незаконную деятельность в режиме радиомолчания и не позиционировалось техническими средствами контроля. "Пытаясь ввести в заблуждение государственные контролирующие органы, задержанное судно использовало идентификационные номера и международные позывные сигналы, принадлежащие другим судам", - сообщает пресс-служба.

В ходе проверки было установлено, что рыболовная шхуна "Си Бриз" оборудована для добычи и транспортировки краба в живом виде. На его борту пограничники обнаружили наживу для орудий лова общим весом около 4 тонн. При этом документов, дающих право вести промысел в исключительной экономической зоне РФ и судового журнала на судне не было.

"В действиях капитана усматриваются нарушение законодательства об арктическом шельфе и злоупотребление полномочиями. Сейчас судно конвоируется в порт Петропавловска-Камчатского для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

По данным погрануправления, ранее судно уже задерживалось, общая сумма наложенных на него штрафов составила более 6,5 миллиона рублей.
02.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 12:04
  • 6169
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 05.02 12:03
  • 3
Бой тяжелого робота "Уран-9" попал на видео
  • 05.02 11:55
  • 6
Источник: силовые ведомства РФ заинтересованы в получении пассажирской версии Ту-160
  • 05.02 11:50
  • 4
РФ и Турция подписали кредитное соглашение в рамках контракта на С-400, заявил Чемезов
  • 05.02 11:43
  • 42
Пилот сбитого Су-25 погиб в бою с террористами
  • 05.02 11:32
  • 12
В омском учебном центре ВДВ впервые пройдут сборы штатных священников десанта
  • 05.02 11:27
  • 99
"Черное крыло" российского МС-21 оказалось западным
  • 05.02 11:27
  • 1
Песков не стал комментировать решение кабмина по аэродрому на Итурупе
  • 05.02 11:26
  • 32
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
  • 05.02 10:56
  • 1
Уничтожение курдами танка Leopard 2A4 турецкой армии
  • 05.02 10:40
  • 3
Эрдоган рассказал о причинах покупки комплексов С-400 у России
  • 05.02 09:34
  • 2
Андреевский флаг на фрегате "Адмирал Горшков" может быть поднят в конце лета 2018 года
  • 05.02 07:29
  • 1
Самолеты ВКС РФ за неделю шесть раз поднимались на перехват иностранных самолетов
  • 05.02 07:25
  • 1
Шойгу рассказал о результате испытаний самолета А-100
  • 05.02 07:21
  • 1
Для Вооруженных сил Ирака отгружена партия ОБТ Т-90С/СК
другие обсуждаемые темы