Соединения и части ЦВО привели в полную боеготовность
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Ракетный комплекс Тополь. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Соединения и части Центрального военного округа приведены в полную боеготовность для отработки вопросов развертывания системы управления, сообщили в четверг в пресс-службе ЦВО.
"Соединения и воинские части Центрального военного округа сегодня, 1 февраля, приведены в боевую готовность "Полная" с целью отработки практических вопросов развертывания системы управления. В ходе занятий предусматривается выход оперативного состава органов военного управления, подразделений обеспечения в районы развертывания полевых подвижных пунктов, их занятие и уточнение планирующих документов по разрешению кризисных ситуаций", - пояснили в пресс-службе.
В ЦВО отметили, что особое внимание уделяется практической отработке вопросов устойчивого управления войсками. Общее руководство занятиями осуществляет командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.
"Комплексные занятия являются плановыми и направлены на получение практики органами военного управления и войсками при отработке вопросов приведения в высшие степени боевой готовности, развертывания системы управления, совершенствования навыков и умений офицеров штабов всех уровней в управлении войсками с использованием современных автоматизированных систем", - добавили в пресс-службе.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 регионов России. В его состав структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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01.02.2018
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