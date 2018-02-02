Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют

Котировки денежных единиц разных стран меняются в буквальном смысле ежесекундно. На курс валют влияет множество разнообразных факторов, которые можно разделить на две основные группы: рыночные и фундаментальные. К рыночным факторам относится изменение соотношения спроса и предложения. Естественно, при увеличении предложения, цена, в конечном итоге, всегда будет снижаться и наоборот. На формирование предложения и спроса оказывают влияние фундаментальные факторы, в основе которых лежат различные экономические, социальные и политические показатели.

Исследование государственной политики конкретных стран, различных социальных факторов, влияющих на состояние финансового рынка, а также экономических показателей, является фундаментальным анализом, позволяющим прогнозировать основные тенденции изменения действующих валютных котировок.

Экономические показатели, учитываемые при фундаментальном анализе валютных котировок

Макроэкономические факторы, влияющие на конкретный курс валют, зависят от множества различных экономических показателей: темпов роста реального сектора экономики, уровня инфляции, величины процентных ставок, безработицы. Наиболее важные экономические переменные можно условно разделить на 3 основные группы, по степени значимости воздействия. Внутри первой, наиболее значимой группы, экономические показатели подразделяются на те, что своим ростом вызывают увеличение курса национальной валюты и те, чей рост провоцирует снижение курса.

1 группа наиболее значимых экономических параметров:

Влияющие на рост национальной валюты:

валовой национальный доход, ВВП;

официальные учётные ставки.

Влияющие на снижение курса:

инфляция в виде индексов потребительских цен и цен производителей (CPI и PPI);

уровень безработицы;

денежная масса;

дефицит платёжного и торгового баланса.

Отдельно стоит отметить такой социально-экономический фактор, как смена власти (выборы президента, государственные перевороты, изменения в составе правительства и законодательных органов). Влияние данного фактора достаточно сильно и спрогнозировать, в какую сторону будет меняться курс валют, можно только анализируя конкретную ситуацию.

2 группа значимых экономических параметров, влияющих на рост национальной валюты:

величина розничных продаж;

состояние жилищного строительства;

показатели роста промышленного производства и общей производительности (Industrial production и Produktivity).

3 группа факторов, влияющих на рост национальной валюты:

индексы акций;

цены государственных облигаций.

В зависимости от величины отклонений данных параметров от предыдущих значений, будет зависеть и степень колебания курса определённой валюты. При своевременном реагировании на изменение основных экономических показателей можно с определённой долей вероятности спрогнозировать рост или падение валютного курса.

Источник: https://minfin.com.ua/currency/