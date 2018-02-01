Американский флот получил "Морского охотника"



Беспилотный тримаран Sea Hunter.

Источник: usni.org Беспилотный тримаран Sea Hunter.Источник: usni.org

Американский флот стал на шаг ближе к оснащению роботизированными системами поиска вражеских субмарин. Вчера, 31 января, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов Минобороны США (DARPA) сообщила о том, что успешно завершила испытания тримарана ACTUV и передала его для дальнейших тестирований в Управление военно-морских исследований (ONR).

ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel) — надводный беспилотник с высокой автономностью (может находиться в режиме патрулирования в течение нескольких месяцев). Первый аппарат был заказан компании Leidos в 2012 году, а спустя четыре года приступил к прохождению испытаний. В феврале 2016 года завершились ходовые испытания этого беспилотника, получившего название Sea Hunter ("Морской охотник"), после чего прошло тестирование сонара, а также была проверена возможность длительной автономной работы.

Вчера стало известно о том, что тримаран успешно прошёл все испытания и подтвердил заявленные характеристики. Теперь морскому роботу предстоит пройти серию тестирований Управления военно-морских исследований (входит в структуру ВМС США), после чего он сможет приступить к боевым дежурствам. При этом в DARPA указывают, что полноценную работу аппарат сможет начать уже в текущем году.

Роботы ACTUV будут осуществлять патрулирование в связке с противолодочными самолётами P-8 Poseidon, беспилотниками MQ-4C Triton и специальными гидроакустическими буями. Sea Hunter оснащён новейшими датчиками, радарами и гидролокаторами, которые позволяют заблаговременно обнаруживать и классифицировать подводные и надводные объекты. Теоретически продолжительность одного выхода в море может составлять три месяца, после чего робот потребует дозаправки и базового технического обслуживания.

Как проходили испытания Sea Hunter

Основная цель программы ACTUV состоит в создании эффективного средства обнаружения дизель-электрических подлодок в прибрежных водах. Длина Sea hunter составляет 40 м, полное водоизмещение — 145 т, из которых 40 т приходится на топливо. На ходовых испытаниях робот разогнался до 27 узлов (50 км/ч), при этом на его скорость будет влиять множество факторов (остаток топлива, направление и скорость ветра, высота волн и т. д.). Разработчики утверждают, что ACTUV сможет выдерживать 7-балльный уровень волнения моря.