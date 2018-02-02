Израильтяне разработали "супер-пулю"
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Патроны калибра 5,56 мм.
Источник: defenseworld.net
Израильтяне продолжают усовершенствовать боеприпасы для стрелкового оружия. Сегодня, 1 февраля, портал defenseworld.net сообщил о том, что компания Israel Military Industries (IWI) официально объявила о создании "супер-пули".
Разработка калибра 5,56 мм пока не получила официального названия, создатели именуют её "супер-пулей". В компании IWI указывают, что на испытаниях патроны с новыми пулями показали на 30% лучшую точность (кучность) на дистанции 550 м, чем бронебойные боеприпасы калибра 7,62 мм.
Как сообщают разработчики, в ходе тестирования новые пули "прошивали" стальные бронеплиты толщиной 3,4 мм на дистанции 800 м, что примерно соответствует показателям бронебойных пуль калибра 7,62 мм.
"Новые супер-пули дают винтовкам улучшенные возможности при одновременном повышении огневой мощи, которая стала эквивалентной пулемёту FN MAG. Они также уменьшают вес, который солдат должен нести на поле боя", — рассказал Исраэль Шмиловиц, руководитель подразделения боеприпасов компании IWI.
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01.02.2018
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