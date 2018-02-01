Патрушев обсудил в Израиле вопросы ВТС и взаимодействия спецслужб



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Двустороннее военное сотрудничество, взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также ситуация на Ближнем Востоке рассмотрены в ходе российско-израильских консультаций по вопросам безопасности, сообщили "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе аппарата Совета безопасности РФ.

"Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества, взаимодействия по линии спецслужб, правоохранительных органов, министерств юстиции, военно-технического сотрудничества, рассмотрена в целом ситуация на Ближнем Востоке", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на консультациях речь шла об обмене опытом между правоохранительными органами двух стран, о сотрудничестве в рамках запросов о правовой помощи, о взаимодействии по обеспечению безопасности в ходе подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Обсуждены перспективы военного и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействия Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности Израиля", - отметили в российском Совбезе.

В ходе консультаций было подчеркнуто, что Россия и Израиль "стоят на передовой линии борьбы с возрождающимися неонацистскими движениями в целом ряде стран".

"Подчеркнуто, что наши страны сближает неприятие антисемитизма, совместное выступление против фальсификации истории, попыток "героизации" фашизма, отрицание Холокоста, а также решающего вклада Советского Союза в победу над нацистской Германией", - отметили также в пресс-службе.

В четверг Н.Патрушев посетил в Иерусалиме мемориал жертвам Холокоста, где возложил венок.

"Холокост - это самое трагическое событие в современной истории еврейского народа и одно из самых жестоких преступлений нацистского режима", - написал Н.Патрушев в книге почетных гостей.