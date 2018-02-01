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Парк "Аэрофлота" пополнят 50 лайнеров МС-21

02.02.2018 АвиаПорт.ru 262 0
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Самолет МС-21. Архивное фото
Самолет МС-21. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"

Москва. 1 февраля. АвиаПорт - Лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" (дочернее предприятие Госкорпорации "Ростех") в период с 2020 по 2026 год предоставит авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" в операционный лизинг 50 пассажирских самолётов МС-21-300. Соответствующий документ подписали в четверг руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

По условиям твёрдого контракта, первое воздушное судно поступит в парк перевозчика в I квартале 2020 года. Завершить поставки планируется в 2026 году. Таким образом, "Аэрофлот" станет крупнейшим эксплуатантом МС-21-300. Сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более $5 млрд. Срок аренды каждого лайнера - 12 лет (с возможностью продления срока аренды на два года, но не более трёх раз).

Все самолёты, которые будут поставлены "Аэрофлоту", рассчитаны на перевозку 169 пассажиров: 153 в экономическом классе и 16 в бизнес-классе. Авиакомпания планирует эксплуатировать МС-21-300 как на внутренних, так и на международных линиях.

Согласно договору, первые 25 воздушных судов будут оснащены двигателями зарубежного производства (PW1400G производства американской компании Pratt & Whitney). Начиная с 26-го самолёта, перевозчик в качестве опции будет иметь возможность выбрать МС-21-300 с новым отечественным двигателем ПД-14 (в настоящее время он проходит сертификационные испытания).

Напомним, МС-21-300 - среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Для реализации программы в РФ созданы центры компетенций в области разработки и производства изделий из композиционных материалов. Лайнер создаётся в широкой кооперации, в которую входят ведущие предприятия ОАК, разработчик самолёта и головной исполнитель программы - Корпорация "Иркут" (также входит в состав ОАК). Как уже писал "АвиаПорт", сертификация МС-21-300 Авиационным регистром РФ намечена на середину 2019 года. Получение Сертификата типа Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) запланировано на середину 2020 года.

Справка

"Аэрофлот" - лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году "Аэрофлот" первым из российских компаний стал обладателем рейтинга "четыре звезды" Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". В этом же году "Аэрофлот" удостоен высшего рейтинга "пять звёзд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX. В 2017 году "Аэрофлот" перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний, входящих в группу "Аэрофлот" - 50,1 млн пассажиров.


Мария Ситкина

01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АвиаПорт.ru
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
ИРКУТ НПК
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
МС-21

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