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Эксперт рассказал, как СССР собирал информацию об американском оружии

02.02.2018 РИА Новости 527 0
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Оружие. Архивное фото
Оружие. Архивное фото.
Источник: © AFP 2018 / Shah Marai

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советская разведка в годы холодной войны, так же как и американские спецслужбы, успешно собирала информацию об оружии производства США, получая его части и обломки из зон боевых действий в разных странах мира, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее американская некоммерческая организация National Security Archive опубликовала тексты более 40 документов, посвященных операциям ЦРУ и Пентагона по поиску частей военной техники и оборудования, произведенных преимущественно в СССР.

В частности, в материалах организации говорится о проведенных в августе 1951 года американскими военными поисковых операциях, в результате которых удалось почти полностью восстановить по обломкам советский истребитель МиГ-15. Кроме того, в документах упоминаются проводившиеся Вашингтоном переговоры о передаче советской сухопутной техники, стоявшей на вооружении армии Ганы.

"Сбор информации о военной технике противника, в том числе и по её обломкам, это совершенно нормальная практика - и мы ей занимались: в том числе в тех же самых Египте и Вьетнаме. В частности наша ракета К-13 была сделана под влиянием данных, полученных при изучении обломков применявшейся во Вьетнаме американской ракеты Sidewinder", - сказал Сивков.

По словам эксперта, Москва, как и Вашингтон, была хорошо осведомлена об уровне вооружений армий друг друга, и сбор вышедшей из строя техники сыграл ключевую роль в оценке сил противоборствующих в холодной войне сторон.

"К тому же вспомните наш танковый музей в Кубинке - там стоит в том числе и полностью собранный американский танк M60, детали были получены после боев во Вьетнаме и Египте - не американцы же нам их подарили", - добавил собеседник агентства.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Вьетнам
Египет
Россия
США
Продукция
AIM-9
М-60

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