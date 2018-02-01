Эксперт рассказал, как СССР собирал информацию об американском оружии



Оружие. Архивное фото.

Источник: © AFP 2018 / Shah Marai Оружие. Архивное фото.Источник: © AFP 2018 / Shah Marai

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Советская разведка в годы холодной войны, так же как и американские спецслужбы, успешно собирала информацию об оружии производства США, получая его части и обломки из зон боевых действий в разных странах мира, заявил в четверг РИА Новости президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Ранее американская некоммерческая организация National Security Archive опубликовала тексты более 40 документов, посвященных операциям ЦРУ и Пентагона по поиску частей военной техники и оборудования, произведенных преимущественно в СССР.

В частности, в материалах организации говорится о проведенных в августе 1951 года американскими военными поисковых операциях, в результате которых удалось почти полностью восстановить по обломкам советский истребитель МиГ-15. Кроме того, в документах упоминаются проводившиеся Вашингтоном переговоры о передаче советской сухопутной техники, стоявшей на вооружении армии Ганы.

"Сбор информации о военной технике противника, в том числе и по её обломкам, это совершенно нормальная практика - и мы ей занимались: в том числе в тех же самых Египте и Вьетнаме. В частности наша ракета К-13 была сделана под влиянием данных, полученных при изучении обломков применявшейся во Вьетнаме американской ракеты Sidewinder", - сказал Сивков.

По словам эксперта, Москва, как и Вашингтон, была хорошо осведомлена об уровне вооружений армий друг друга, и сбор вышедшей из строя техники сыграл ключевую роль в оценке сил противоборствующих в холодной войне сторон.

"К тому же вспомните наш танковый музей в Кубинке - там стоит в том числе и полностью собранный американский танк M60, детали были получены после боев во Вьетнаме и Египте - не американцы же нам их подарили", - добавил собеседник агентства.