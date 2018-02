На какие издания подписаны российские спецслужбы?

Забавные вещи написаны в материале "Quels journaux lisent les espions de Poutine?" во французском бюллетене "Intelligence online". Издание проанализировало самые популярные издания, на которые подписаны российские спецслужбы и "разведывательное сообщество". Наиболее крупным потребителем печатной продукции является Центр исследования потенциала зарубежных стран, который входит в состав Главного разведывательного управления. Кроме многочисленных российских изданий, эта структура подписана на продукты группы Jane’s.

Со своей стороны, Администрация президента России, наряду с российскими и ведущими зарубежными изданиями (Der Spiegel, Le Figaro, Paris Match, Wall Street Journal, Financial Times), также выписывает Arms Control Today, Foreign Affairs, RUSI Journal&Whitehall Papers, Journal of Strategic Studies, HIS Jane’s Intelligence Review). Другие структуры, как, например, Служба внешней разведки России, официально подписаны только на российские газеты. Единственным исключением является издание Linux Format, которое является специализированным изданием к программе Linux.

Подписка на печатные издания в целом отражает основные интересы Кремля. Так, Управление специальной связи Федеральной службы охраны, которому подчинено ФГУП "Спецсвязь", является одной из российских спецслужб, отвечающей за электронную разведку, и она подписана на армянские, белорусские, таджикские, азербайджанские, казахские, украинские и грузинские издания.