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Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов

02.02.2018 CNews.ru 549 1
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Здание Минобороны РФ
Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev

Отсудив в конце декабря 2017 г. у Минобороны свыше 400 млн руб., «Воентелеком» в январе 2018 г. получил в ответ от министерства множество исков на общую сумму свыше 1,6 млрд руб.


Миллиардные претензии к «Воентелекому»

Как выяснил CNews, в течение трех постпраздничных недель в январе 2018 г. Минобороны подало сразу несколько крупных исков в Арбитражный суд Москвы к своей дочерней структуре — «Воентелекому». Так, 10 января был подан иск на 96,7 млн руб., 16 января — на 1,27 млрд руб. и на 12,3 млн руб., 26 января — на 22 млн руб., 29 января — на 203,8 млн руб.


С учетом того, что с конца ноября 2017 г. в производстве находится еще один иск на 184 млн руб., общая сумма текущих претензий министерства к оператору составляет как минимум 1,79 млрд руб.


Суть этих претензий в публичном доступе пока не представлена. Известно только, что 184-миллионный и 22-миллионный иски связаны с попыткой Минобороны взыскать неустойки.


На момент публикации ни в Минобороны, ни в «Воентелекоме» не смогли разъяснить CNews подоплеку разбирательств, а также не ответили на вопрос, как в министерстве и в компании оценивают шансы убедить судей в своей правоте.


Атака Минобороны как эпизод затяжной войны

Анализ базы судебных решений, показывает, что только с середины 2016 г. Минобороны и «Воентелеком» обменивались исками не менее 16 раз (с учетом вышеупомянутых) и вели разбирательства еще по ряду исков, поданных ранее. В данном противостоянии наиболее крупные победы на свой счет за это время успел записать оператор.


В частности, в марте 2017 г. завершилось разбирательство, в ходе которого «Воентелеком» взыскал с Минобороны 211 млн руб., которые министерство не доплатило оператору по итогам исполнения 880-миллионного контракта на централизованное обслуживание средств связи и ИКТ-инфраструктуры Вооруженных сил России.


В конце декабря 2017 г. суд обязал Минобороны выплатить «Воентелекому» 407,4 млн руб. за якобы оказанные услуги, которые при этом не были оговорены ни в одном контракте.


Последние успехи военных выглядят существенно скромнее. В декабре 2017 г. суд лишь частично удовлетворил 30-миллионный иск Минобороны, взыскав с «Воентелекома» только 17 млн руб. Разбирательство касалось просрочки исполнения 645-миллионного контракта на поставку модернизированного многофункционального комплекта защищенной видеоконференцсвязи для нужд министерства в 2014-2015 гг.


Контракты с Минобороны погубили двух директоров «Воентелекома»

Напомним, что именно ИТ-контракты «Воентелекома» с Минобороны за последние годы привели на скамью подсудимых уже двух гендиректоров компании. В декабре 2017 г. стало известно о задержании Александра Давыдова сотрудниками ФСБ по итогам обыска в офисе оператора.


Давыдов подозревается в хищении примерно 500 млн руб., которое осуществил при исполнении госконтрактов на поставку в Минобороны маршрутизаторов, а также при осуществлении авторского надзора за спутниковой связью.


Александр Давыдов возглавил «Воентелеком» в 2013 г. Прежний директор компании Николай Тамодин был задержан в сентябре 2013 г. По данным следствия, совместно с представителями аффилированных коммерческих организаций в 2011 г. он поставил Минобороны заведомо непригодное для использования, списанное и снятое с баланса армии специальное техническое оборудование.


В 2015 г. Николай Тамодин вместе с его подчиненным Сергеем Побежимовым были приговорены к шести и пяти годам заключения в колонии общего режима соответственно.


При этом отметим, что Минобороны не является единственным госзаказчиком для «Воентелекома». В числе госструктур, заключивших за последнее время контракты с оператором, — входящие в «Ростех» «Радиозавод», «Технодинамика», Центральный НИИ точного машиностроения и Калужский электромеханический завод, а также Центральный телеграф, соликамский завод «Урал», Брянский химический завод им. 50-летия СССР и др.


Денис Воейков
30.01.2018
Права на данный материал
принадлежат CNews.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Воентелеком
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
Ростех
Технодинамика
УралАЗ
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Гособоронзаказ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
598
№1
02.02.2018 10:54
"В 2015 г. Николай Тамодин вместе с его подчиненным Сергеем Побежимовым были приговорены к шести и пяти годам заключения в колонии общего режима соответственно."А что статью измена Родине уже отменили, а да у нас не 37-год.
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