Проблемы с эксплуатацией вертолетов Ка-32 в Португалии

Португальская газета "Publico" в статье Liliana Valente "Helicópteros Kamov do Estado estão todos parados" сообщает, что в Португалии вследствие бюрократических и финансовых проблем (а судя по тексту статьи - отчаянного бардака) прекращены эксплуатацией все шесть вертолетов российского производства Ка-32А11ВС, приобретенных для государственных нужд в 2007 году (перевод материала дается по ресурсу inosmi.ru ).

Один из шести приобретенных Португалией для государственных нужд вертолетов Ка-32В11ВС (регистрационный номер CS-HMN, бортовой номер "2", серийный номер 099-04). Лоле (Португалия), 29.08.2012 (с) Bill Gabbert / fireaviation.com

Ни один из принадлежащих государству вертолетов "Камов" сегодня не может подняться в воздух

Последний бывший на ходу "Камов" приостановил работу по указанию регулирующего органа, два проходят техническую проверку, а остальные три ждут ремонта. Эта ситуация не вызывает у компании, управляющей воздушными судами, "особого беспокойства".

С ноября прошлого года Португалия могла рассчитывать только на один вертолет "Камов". Дело в том, что после сезона борьбы с лесными пожарами два из шести составляющих парк вертолетов отправились проходить технический осмотр. Однако на прошлой неделе Национальное агентство гражданской авиации (ANAC) после проверки запретило совершать вылеты и этому последнему вертолету. В результате ни Национальное управление гражданской обороны, ни Национальный институт экстренной медицинской помощи (INEM) в настоящий момент не могут рассчитывать на эти воздушные суда.

Судьба шести российских вертолетов, приобретенных государством в то время, когда пост министра занимал Антониу Кошта, складывалась самым замысловатым образом. Во-первых, в 2012 году один из вертолетов потерпел крупную аварию, и теперь непонятно, удастся ли вернуть его в рабочее состояние ввиду высоких затрат на ремонт; затем повреждения получили и направлены в ремонт еще два "Камова".

В итоге к ноябрю прошлого года, под занавес специального периода борьбы с лесными пожарами, два из трех оставшихся вертолетов отправились в долгосрочный капитальный ремонт. А на прошлой неделе произошла поломка единственного "Камова", который еще был на ходу, и, хотя повреждение было устранено, ANAC не дало своего разрешения на вылет ввиду "обнаруженного несоответствия", об этом сообщил Público данный регулирующий орган.

Из-за разногласий, возникших между управляющей компанией Everjets и ANAC, воздушное судно, состоявшее на службе у INEM на базе Санта-Комба-Дау, теперь не может выполнять свои обязанности. И его невозможно заменить каким-то другим вертолетом, так как остальные два "Камова" находятся в ремонте.

"Вертолет в полном порядке и готов к работе. ANAC имеет претензии к состоянию одного из компонентов, но мы с их мнением не согласны", - прокомментировал ситуацию президент Everjets Рикарду Диаш (Ricardo Dias). Речь идет о просьбе компании продлить на год срок службы одной из важных деталей вертолета. ANAC не готово удовлетворить эту просьбу, поскольку речь идет уже о втором запросе на продление срока годности (он заканчивался январем 2017 года и был продлен до января 2018-го), и опасается за безопасность устройства.

Согласно ряду источников в отрасли, с одним канадским вертолетом случилась авария именно из-за неполадок, возникших с этой деталью, и ANAC не хочет снова иметь дело с аналогичной проблемой. Более того, согласно тем же источникам, Everjets предупредили о том, что дальнейшее продление срока годности принято не будет.

Everjets уже оспорила это решение, но регулирующий орган не намерен идти на уступки. Теперь ANAC ожидает "разрешения [проблемы] оператором".

INEM уже не может рассчитывать на "Камова"

Таким образом, ANPC и INEM оказываются в ситуации, при которой в их распоряжении нет ни одного вертолета "Камов". Компания, которая заключила с государством контракт на техническое обслуживание и эксплуатацию воздушных судов, гарантирует, что их нахождение на земле является кратковременной ситуацией, поскольку работа по техническому обслуживанию скоро завершится. "Один из них уже готов, а другой на подходе, у нас нет оснований для беспокойства", - настаивает Рикарду Диаш.

Столь радикальное решение отразилось главным образом на работе INEM, который перестал рассчитывать на единственного доступного им "Камова" - в распоряжении медицинских служб осталось лишь три вертолета на всю страну - и теперь им придется искать ему срочную замену.

Кроме того, отсутствие этих воздушных судов будет иметь серьезные последствия для Национального управления гражданской обороны. Готовя доклад о наличествующих воздушных средствах для борьбы с пожарами в преддверии летнего сезона, министр внутренних дел брал в расчет шесть "Камовых", хотя и отметил, что два из них находятся в ремонте и еще один потерпел аварию. Получается, что из шести можно рассчитывать только на три. Что касается остальных вертолетов, которые не функционируют на протяжении нескольких лет, правительство обещает вернуть их в строй, правда до сих пор не объявило тендер на ремонт, который может занять около четырех месяцев.

Público обратилась за разъяснениями к ANPC и в Министерство внутренних дел (MAI), но так и не получила своевременных ответов. Министерство внутренних дел сообщило, что ответы на эти вопросы будут даны в среду в парламенте.

Конкуренты сомневаются в законности происходящего

Согласно информации, предоставленной Público различными источниками в данном секторе, команда вертолета "Камов" из Санта-Комба-Дау уже более недели отказывается предоставлять услуги INEM, хотя официальное решение о летной непригодности, если верить ANPC, было озвучено лишь в четверг.

Сначала в качестве причины отказа назывались метеорологические условия, затем поломка. Everjets подтверждает, что в понедельник вертолет остался на земле из-за неисправности, которая вскоре была устранена: ситуация, которая, как уверяет компания, не имеет никакого отношения к вердикту, вынесенному ANAC в четверг.

Но конкуренты сомневаются в законности происходящего, поскольку три тяжелых вертолета, вышедших из строя, не были заменены аналогичными воздушными судами, как оговорено в контракте. Рикарду Диаш, президент Everjets, подтверждает, что один из "Камовых" был заменен двумя легкими вертолетами "Экюрой B3". Второй "Камов" не был заменен никаким другим вертолетом потому, "что еще не истекли допустимые сроки летной непригодности", предусмотренные контрактом, а для третьего, по словам компании, замены не требуется.

Эта ситуация, по мнению президента Heliportugal Педру Сильвейры (Pedro Silveira), ранее заключавшего контракты на эксплуатацию и обслуживание "Камовых", - проявление неуважения к условиям контракта. "Everejts не может предложить никакого другого вертолета, эквивалентного "Камову", потому что у нее таких просто нет", - говорит он.