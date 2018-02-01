Единый день приёмки военной продукции

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 31 января 2018 года в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством Министра обороны генерала армии Сергея Шойгу был проведен Единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, а также объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил.

Были проанализированы итоги работы в этой области в IV квартале 2017 года, а также выполнения Государственного оборонного заказа в прошлом году в целом.

(с) Министерство обороны России

Как проинформировал руководитель военного ведомства, за прошедший год в армию и на флот поступило более 3500 перспективных образцов вооружения и военной техники.

Среди них свыше 110 самолётов и вертолётов, 2 боевых корабля, 3 оперативно-тактических комплекса "Искандер-М", 9 зенитных ракетных систем и комплексов различного класса, 116 крылатых ракет оперативно-тактического назначения "Калибр", более 400 единиц бронетанкового вооружения.

Также в плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы.

"В целом Государственный оборонный заказ 2017 года по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники выполнен на 98,5 процента, по ремонту - на 96,7 процента. Достигнутые результаты свидетельствуют о том, что предприятия промышленности в основном выполняют взятые на себя обязательства", - отметил Министр обороны.

Сергей Шойгу подчеркнул, что благодаря совместным усилиям руководителей предприятий промышленности и структурных подразделений Министерства обороны качество основных образцов вооружения и военной техники в целом соответствует предъявляемым к ним требованиям.

Это позволяет войскам эффективно выполнять поставленные задачи.

Как доложил начальник Управления военных представительств Минобороны России полковник Олег Степанов, в 4 квартале на предприятиях промышленности приняты и поставлены в войска новые и отремонтированные образцы вооружения и военной техники, в том числе в интересах Сухопутных войск 2 бригадных комплекта ОТРК "Искандер-М", 4 комплекта зенитных ракетных комплексов Сухопутных войск, 183 единицы бронетанкового вооружения и техники, 1183 автомобиля различного назначения, более 13000 единиц средств связи, 433 станции радиоэлектронной борьбы.

Воздушно-космическим силам поставлено 25 новых и 78 отремонтированных самолетов, 35 новых и 29 отремонтированных вертолетов, 2 полковых комплекта ЗРС С-400 и 24 боевые машины комплекса "Панцирь-С", 112 радиолокационных станций различного назначения, более 37000 авиационных средств поражения.

Космическими войсками программа запусков 2017 года выполнена в полном объеме. Всего в интересах Министерства обороны расчетами Воздушно-космических сил в 2017 году было произведено 5 пусков ракет-носителей, на орбиту выведено 5 космических аппаратов.

Военно-Морскому Флоту переданы сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Макаров", 2 береговых ракетных комплекса "Бал" и "Бастион", 16 кораблей и судов обеспечения, 8 радиолокационных станций различного назначения, 326 противолодочных ракет.

В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается комплектование подвижных грунтовых и шахтных ракетных комплексов "Ярс", всего поставлены 21 баллистическая ракета, 19 автономных пусковых установок, 33 машины обеспечения боевого дежурства, 7 командных пунктов, 310 других составных частей комплексов.

Всего в 2017 году выполнено 6 пусков баллистических стратегических ракет в целях продления гарантийных сроков эксплуатации ракетных комплексов, стоящих на боевом дежурстве, а также в учебных целях. Аппаратура отработала в штатном режиме, поставленные задачи выполнены, качество изделий подтверждено.

Темпы поставок и ремонта вооружения и военной техники в 4 квартале 2017 года позволили достигнуть положительных и достаточно высоких результатов. Поставки новых образцов вооружения и военной техники выполнены на 98,5 процента, а ремонт и модернизация вооружения и военной техники - на 96,7 процента.

В полном объеме выполнены планы поставки по вертолетам, береговым ракетным комплексам, космическим средствам, зенитным ракетным системам и комплексам, ракетным комплексам Сухопутных Войск, бронетанковому вооружению и технике, радиолокационным станциям, средствам стратегического назначения, а также по ремонту (модернизации) средств обеспечения Военно-Морского Флота, корабельного вооружения и другой техники.

По итогам 2017 года уровень оснащенности Вооруженных Сил новыми образцами вооружения и военной техники вырос на 1,2 процента и составил 59,5 процента.

Заместитель Министра обороны Тимур Иванов сообщил, что в прошедшем году завершено строительство 3546 зданий и сооружений, что на 20 процентов превышает показатели предыдущего периода.

Завершенные мероприятия позволили в полном объеме решить поставленные в 2017 году задачи по всем ключевым направлениям.

Так, в части группировки сил и средств ядерного сдерживания РВСН обеспечена загрузка двух шахтно-пусковых установок комплексов "Ярс" стационарного базирования в Козельске и подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" в Иркутске.

На 1-ом Государственном испытательном космодроме в городе Мирный построены объекты для проведения бросковых испытаний перспективного ракетного комплекса стационарного базирования.

По объектам Космических войск завершено строительство 2 РЛС высокой заводской готовности в Орске и Барнауле, обеспечен монтаж технологического оборудования на 4 объектах системы космической безопасности.

Завершено строительство 4 хранилищ для размещения ракетного вооружения в Североморске.

В рамках развития аэродромной сети восстановлены искусственные покрытия аэродромов Моздок и Энгельс.

Одновременно завершен первый этап обустройства военных городков и дежурных позиций зенитно-ракетных дивизионов в н.п. Сапогово, Дивногорск, Абакан.

Все передаваемые в эксплуатацию сооружения и объекты обладают высокими техническими характеристиками и оснащены современными системами, которые обеспечивают безопасность, надежное хранение и функционирование вооружения и военной техники.

Основные силы и средства текущего года будут сосредоточены на завершении строительства объектов обустройства боевых позиций, мест размещения передислоцируемых подразделений и новейших комплексов вооружения, а также целевых задач и отдельных решений Президента Российской Федерации и Министра обороны.

Представители командования воинских частей и руководство генподрядных организаций по видеоконференцсвязи доложили о завершении работ на объектах Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, ряда объектов военных округов, а также объектов строительства медицины и жилья, в частности, о завершении строительства площадок №1 и №2 второго района под размещение стационарного боевого ракетного комплекса "Ярс" ракетной дивизии РВСН (Калужская область), двух хранилищ для хранения баллистических ракет "Булава" (Северный флот), 3-го пускового комплекса первого этапа реконструкции аэродрома "Североморск-1", зоны хранения арсенала (Нижегородская область), парковой зоны и технической территории под размещение ракетных комплексов "Искандер-М" (РСО-Алания), парковой зоны и технической территории под размещение ракетных комплексов "Искандер-М" (Калининградская область), военного городка в Клинцах Брянской области, военного городка в Ельне Смоленской области, реконструкции казармы для размещения военнослужащих Международного противоминного центра (Нахабино, Московская область), универсального спортивно-тренировочного комплекс "Старт" на территории Уссурийского суворовского военного училища, реконструкции здания кафедры иностранных языков и русского языка Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова (Санкт-Петербург), о сдаче в эксплуатацию многоквартирных домов в городах Богучар и Борисоглебск (Воронежская область).

После завершения мероприятия Министр обороны вручил награды 12 рабочим предприятий ОПК со всей России.

(с) Министерство обороны России