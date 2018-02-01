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ОАК влетит в "Ростех" на МС-21

02.02.2018 Коммерсантъ 234 0
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"Ростеху" (глава госкорпорации Сергей Чемезов — на фото слева) еще только предстоит посчитать, во что обойдется поглощение ОАК, предложенное главой Ми
"Ростеху" (глава госкорпорации Сергей Чемезов — на фото слева) еще только предстоит посчитать, во что обойдется поглощение ОАК, предложенное главой Минпромторга Денисом Мантуровым (справа).
Источник: Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

А затем может быть объединена с "Вертолетами России"

Как стало известно “Ъ”, Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав "Ростеха". Госкорпорация вложит в капитал ОАК примерно 30 млрд руб. на программу создания среднемагистрального самолета МС-21. Более того, обсуждается вариант объединения ОАК с холдингом "Вертолеты России". Но реорганизация может показаться затратной для "Ростеха": кроме финансирования МС-21 ему придется найти еще десятки миллиардов рублей на другие проекты ОАК. Для авиастроителей же схема может обернуться проблемами из-за западных санкций, которые пока их коснулись не в полной мере.

Президент Владимир Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова подключить "Ростех" к финансированию программы МС-21, рассказали “Ъ” два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и подтвердил сотрудник аппарата правительства. Речь идет о вложении собственных средств "Ростеха" в капитал ОАК, уточнил один из собеседников “Ъ”. Источник, близкий к администрации президента, раскрыл механизм одобрения идеи: в письме президенту от 23 января министр сообщил, что госкорпорация "подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 млрд руб. в 2018–2020 годах". Владимир Путин поставил на документе визу, что согласен. Подтвердить эту информацию официально в Кремле не удалось, в Минпромторге от комментариев отказались.

Это первый шаг к передаче ОАК в состав "Ростеха". Напрямую это сделать не удалось: Минпромторг разрабатывал проект президентского указа о передаче госкорпорации 91,68% акций ОАК, находящихся в федеральной собственности (“Ъ” сообщал об этом 23 ноября 2017 года), но против выступил курирующий авиапром вице-премьер Дмитрий Рогозин. Господин Мантуров пытался заручиться поддержкой премьера Дмитрия Медведева, ссылаясь на то, что при таком раскладе из федерального бюджета не придется выделять дополнительные деньги на МС-21, но был вновь перенаправлен к господину Рогозину — вице-премьер потребовал предоставить в правительство экономическое обоснование. По данным “Ъ”, на этот раз Денис Мантуров решил обратиться к президенту без предварительных согласований. Дмитрий Рогозин узнал о письме постфактум.

Но указ президента все равно понадобится, отмечает топ-менеджер одного из предприятий авиапрома. По его информации, проект документа уже разработан и согласован Минпромторгом, Минэкономики и Минфином. Впрочем, у господина Рогозина остается возможность повлиять на процесс, добавляет собеседник “Ъ”: "По правилам документ должен пройти согласование еще и в аппарате профильного вице-премьера, так что еще возможны отдельные уточнения. Хотя кардинального пересмотра взятого курса точно не стоит ожидать".

Между тем только включением ОАК в "Ростех" реформа не ограничится: несколько собеседников “Ъ” рассказали, что в проекте указа президента появится пункт об объединении ОАК с холдингом "Вертолеты России" (входит в "Ростех"). Таким образом, речь пойдет об объединении компетенций вертолето- и самолетостроительной отрасли под началом единой управляющей компании, подчиняющейся напрямую "Ростеху". По этому поводу в Белом доме велась дискуссия, говорит собеседник “Ъ” в правительстве: некоторые чиновники считали, что логичнее сближать авиационную промышленность с космической, в то время как Дмитрий Медведев разделял идею Минпромторга об объединении ОАК и "Вертолетов России".

На все преобразования будет отведено полтора года с момента подписания Владимиром Путиным соответствующего указа, добавил один из источников “Ъ”.

В результате "Ростех" станет не только комплектатором авиаузлов и агрегатов (предприятия госкорпорации поставляют около 70% комплектующих для самолетов), но и производителем готовой авиатехники.

В самой госкорпорации подчеркнули, что на данный момент "решения о вхождении ОАК в “Ростех” нет", поэтому "крайне преждевременно обсуждать любые планы по слиянию активов и по инвестициям". В ОАК сказали, что структура и конфигурация активов авиастроения остается прерогативой государства, и выразили готовность "выполнять поставленные задачи".

Однако схема оставляет открытыми ряд вопросов. "Помимо МС-21 у ОАК есть и другие проекты, на которые нужны деньги,— подчеркивает источник “Ъ” в авиапроме.— На российско-китайский CRC-929 и продолжение работ по линейке SSJ 100 нужны еще десятки миллиардов рублей, которые теперь придется изыскивать “Ростеху”". К тому же в составе ОАК остаются предприятия, на которые не наложены санкции США,— например, корпорация "Иркут" (производитель МС-21) и АК им. Ильюшина (отвечает за развитие транспортной авиации), в то время как "Ростех" находится под санкциями уже несколько лет.


Иван Сафронов, Елизавета Кузнецова
01.02.2018
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Вертолеты России
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