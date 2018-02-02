Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"
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Переносной многоцелевой ракетный комплекс "Пустельга".
Источник: militaryparitet.com
"Военный Паритет", 1 февр. 2018 – Китайская академия наук (Тайвань) совершила "ключевой технологический прорыв" по созданию нового типа переносного многоцелевого ракетного комплекса "Пустельга".
Новое оружие готовится к серийному производству, сообщает m.ltn.com.tw 31 января. Источники отмечают, что эффективность тайваньского ПТРК может быть сравнима с американским комплексом Javelin, хотя "пробивная сила" почти в два раза меньше (400 мм брони против 800 у "Джавелина"). Отмечается, что модернизация коплекса позволит добиться такого же уровня пробиваемости брони как у Javelin и TOW-2B.
Сообщается, что еще в 2015 году корпус морской пехоты Тайваня сделал предварительный заказ на 700 ПТРК этого типа. В настоящее время комплексом заинтересовалась и армия.
|Переносной многоцелевой ракетный комплекс "Пустельга".
|Источник: militaryparitet.com
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01.02.2018
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Восход
13600
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№1
02.02.2018 09:52
Симпатичный, как ни странно. Эргономика притягивающая (хотелось бы подержать в руках), должна быть удобной. Молодцы узкопленочные, в масштабе гранатомета выполнили ПТРК. Есть чему поучиться (купить/украсть)
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leonbor12
821
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№2
02.02.2018 11:31
Цитата, Восход сообщ. №1
Симпатичный, как ни странно
Симпатичный, но не более.
Дырочка в торце трубы выглядит маловатой. А малый калибр означает и малую дальность и малую пробивную способность и малые возможности по размещению начинки, в том числе и системы самонаведения.
По-видимому это нечто гранатомета и не более.
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