Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"



Переносной многоцелевой ракетный комплекс "Пустельга".

Источник: militaryparitet.com Переносной многоцелевой ракетный комплекс "Пустельга".Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 1 февр. 2018 – Китайская академия наук (Тайвань) совершила "ключевой технологический прорыв" по созданию нового типа переносного многоцелевого ракетного комплекса "Пустельга".

Новое оружие готовится к серийному производству, сообщает m.ltn.com.tw 31 января. Источники отмечают, что эффективность тайваньского ПТРК может быть сравнима с американским комплексом Javelin, хотя "пробивная сила" почти в два раза меньше (400 мм брони против 800 у "Джавелина"). Отмечается, что модернизация коплекса позволит добиться такого же уровня пробиваемости брони как у Javelin и TOW-2B.

Сообщается, что еще в 2015 году корпус морской пехоты Тайваня сделал предварительный заказ на 700 ПТРК этого типа. В настоящее время комплексом заинтересовалась и армия.