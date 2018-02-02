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Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"

02.02.2018 Военный паритет 370 2
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Переносной многоцелевой ракетный комплекс "Пустельга"
Переносной многоцелевой ракетный комплекс "Пустельга".
Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 1 февр. 2018 – Китайская академия наук (Тайвань) совершила "ключевой технологический прорыв" по созданию нового типа переносного многоцелевого ракетного комплекса "Пустельга".

Новое оружие готовится к серийному производству, сообщает m.ltn.com.tw 31 января. Источники отмечают, что эффективность тайваньского ПТРК может быть сравнима с американским комплексом Javelin, хотя "пробивная сила" почти в два раза меньше (400 мм брони против 800 у "Джавелина"). Отмечается, что модернизация коплекса позволит добиться такого же уровня пробиваемости брони как у Javelin и TOW-2B.

Сообщается, что еще в 2015 году корпус морской пехоты Тайваня сделал предварительный заказ на 700 ПТРК этого типа. В настоящее время комплексом заинтересовалась и армия.


Переносной многоцелевой ракетный комплекс "Пустельга".
Источник: militaryparitet.com
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Продукция
BGM-71D ТOW-2
Javelin ПТРК

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Восход
13600
№1
02.02.2018 09:52
Симпатичный, как ни странно. Эргономика притягивающая (хотелось бы подержать в руках), должна быть удобной. Молодцы узкопленочные, в масштабе гранатомета выполнили ПТРК. Есть чему поучиться (купить/украсть)
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leonbor12
821
№2
02.02.2018 11:31
Цитата, Восход сообщ. №1
Симпатичный, как ни странно

Симпатичный, но не более.
Дырочка в торце трубы выглядит маловатой. А малый калибр означает и малую дальность и малую пробивную способность и малые возможности по размещению начинки, в том числе и системы самонаведения.
По-видимому это нечто гранатомета и не более.
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