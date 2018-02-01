Индия разрабатывает новые варианты ракеты "Брамос"



Ракеты "Brahmos" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков Ракеты "Brahmos" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

"Военный Паритет", 1 февр. 2018 – Согласно сообщению газеты Hindustan Times, компания BrahMos Aerospace разработает новый вариант сверхзвуковой крылатой ракеты BRAHMOS с дальностью до 800 км. Согласно официальному каталогу компании, первоначальный вариант КР имеет дальность стрельбы до 290 км в соответствии с положениями, установленными Режимом контроля за ракетными технологиями (РКРТ), который ограничивает дальность ракетного оружия, ориентированного на экспорт, менее 300 км.

"Индия закладывает основу для испытания высококлассной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos, способной поражать цели на расстоянии более 800 км", говорится в ежедневной газете, которая ссылается на неназванные источники. Газета добавляет, что ракета может быть испытана до конца года.

В феврале 2017 года директор Организации оборонных разработок DRDO С. Кристофер сообщил индийским СМИ, что дальность ракеты сначала будет доведена до 450 км, а затем до 800 км. Чиновник отметил, что модификация ракеты с дальностью 800 км будет разработана в течение следующих двух лет. Однако график разработки, похоже, был сжат. Уже в марте 2017 года Индия успешно испытала ракету BRAHMOS-ER (Extended Range), которая имеет дальность 400 км. По данным газеты, ракета в настоящее время уже переконфигурирована на дальность 800 км, осталось только ее испытать.

Наращивание дальности до 800 км значительно расширит возможности индийских вооруженных сил. "Это (новый вариант BRAHMOS) станет значительным скачком вперед для программы BrahMos. (Индийские) истребители ВВС смогут атаковать цели на большой дальности", сказал индийский чиновник вышеупомянутой газете.

BrahMos Aerospace также уделяет особое внимание разработке варианта BRAHMOS-A, которая предназначена для оснащения истребителей Су-30МКИ (Flanker-H). Летное испытание ракеты было проведено в ноябре 2017 года. "Успешный дебютный тест BRAHMOS со сбросом от Су-30МКИ значительно увеличит ударный потенциал ВВС", говорится в заявлении министерства обороны страны. Кроме того, индийские военные продемонстрировали намерение разработать облегченный вариант ракеты, обозначенного как BRAHMOS-NG ("новое поколение"). По данным газеты Hindustan Times, BRAHMOS-NG в настоящее время находится на стадии разработки, первоначальные консультации по теме уже проведены. Новая КР поступит на вооружение легкого истребителя Tejas LCA (Light Combat Aircraft), ее планируется разработать к 2019 году.