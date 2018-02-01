Япония продолжает работы по поддержанию потенциала подводного флота



ДЭПЛ типа «Сорю» ВМС Японии.

Источник: ВМС США ДЭПЛ типа «Сорю» ВМС Японии.Источник: ВМС США

"Военный Паритет", 1 февр. 2018 –Японские морские силы самообороны (JMSDF) продолжают работу по 22 дизель-электрическим подводным лодкам, которые должны быть на вооружении флота в начале 2020 года. Эти планы начали реализовываться с 2012 года, сообщает Jane’s.

Выступая на семинаре "Технологии подводной обороны - Азия" на Азиатской оборонной выставке-конференции (ADECS) 2018 года в Сингапуре заместитель директора отдела планов и программ при Морском штабе министерства обороны, капитан ВМС Японии Такахиро Нишияма сообщил, что на семи субмаринах класса Oyashio (длина 82 м, надводное водоизмещение 2800 тонн) уже завершены работы по продлению срока службы.