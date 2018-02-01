США рассекретили российское космическое оружие



Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной обороны по теме "Нудоль" разработки ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", опубликованное в корпоративном календаре Концерна ПВО "Алмаз-Антей" на 2015 год.

Источник: http://saidpvo.livejournal.com/ Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной обороны по теме "Нудоль" разработки ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", опубликованное в корпоративном календаре Концерна ПВО "Алмаз-Антей" на 2015 год.Источник: http://saidpvo.livejournal.com/

Разрабатываемое Россией и Китаем противоспутниковое оружие в ближайшие несколько лет будет способно уничтожить все американские спутники на околоземной орбите, сообщает The Washington Free Beacon.

Издание ознакомилось с докладом, подготовленным для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов. В документе отмечается, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

Как отметил в докладе директор Национальной разведки Дэн Коутс, космическое оружие России включает в себя "разнообразный набор возможностей для воздействия на спутники во всех орбитальных режимах", в том числе бортовой лазер для использования против американских спутников.

По данным издания, за последнее время в создание противоспутникового оружия Россия ежегодно вкладывала около пяти миллиардов долларов. Проект включает разрабатываемый комплекс ПРО А-235 (ОКР "Нудоль"), лазеры и системы радиоэлектронной борьбы, способные нарушить работу спутниковой электроники, а также кибероружие.

Специалисты J-2 утверждают, что для уничтожения целей на низкой околоземной орбите пригодны противоракеты "земля-воздух" комплексов С-300, С-400 и создаваемого С-500.

Кроме того, Россия испытывает маневрирующие спутники-убийцы, работает над размещением на реактивном самолете МиГ-31 противоспутниковых ракет-перехватчиков и создала импульсное электромагнитное оружие, способное разрушить электронику спутников.

По состоянию на 2016 год на низкой околоземной орбите находятся 780 спутников, принадлежащих 43 странам. Уязвимыми для атаки (в точке перигея) также считаются 37 спутников, перемещающихся по высокоэллиптическим орбитам. Низкоорбитальные космические аппараты располагаются на высоте от 160 до 2000 километров над поверхностью Земли.