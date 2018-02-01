Расчеты С-400 ПВО Балтийского флота отразили авиаудар условного противника



Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.

Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

В рамках учений были совершены многокилометровые марши в назначенные районы, где выполнялось оперативное развертывание комплексов в боевой порядок

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" ПВО Балтийского флота успешно отразили авиационный удар условного противника в Калининградской области, сообщил ТАСС в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.

"Расчеты соединения ПВО Балтийского флота в ходе плановых тренировок по боевой готовности отработали комплекс учебных задач по отражению авиационного удара условного противника. Залпом ракет ЗРК С-400 "Триумф" все самолеты условного противника были успешно уничтожены. Боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям", - сказал он.

В рамках учений были совершены многокилометровые марши в назначенные районы, где выполнялось оперативное развертывание комплексов в боевой порядок для уничтожения воздушных и баллистических целей.

Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.

В целях создания помеховой обстановки для действий боевых расчетов активно применялись средства радиоэлектронной борьбы.

С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году.

Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

Ранее замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.