Расчеты С-400 ПВО Балтийского флота отразили авиаудар условного противника
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Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников
В рамках учений были совершены многокилометровые марши в назначенные районы, где выполнялось оперативное развертывание комплексов в боевой порядок
КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф" ПВО Балтийского флота успешно отразили авиационный удар условного противника в Калининградской области, сообщил ТАСС в четверг официальный представитель флота Роман Мартов.
"Расчеты соединения ПВО Балтийского флота в ходе плановых тренировок по боевой готовности отработали комплекс учебных задач по отражению авиационного удара условного противника. Залпом ракет ЗРК С-400 "Триумф" все самолеты условного противника были успешно уничтожены. Боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям", - сказал он.
В рамках учений были совершены многокилометровые марши в назначенные районы, где выполнялось оперативное развертывание комплексов в боевой порядок для уничтожения воздушных и баллистических целей.
Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена имитацией налетов авиации условного противника, действующей во всем диапазоне высот и скоростей.
В целях создания помеховой обстановки для действий боевых расчетов активно применялись средства радиоэлектронной борьбы.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году.
Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.
Ранее замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
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01.02.2018
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