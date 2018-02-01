СНСЗ перевел корпус третьего катера проекта Р1650 "Рондо" на достройку
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Катер проекта Р1650 «Рондо», подготовка к спуску на воду.
Источник: http://www.korabli.eu/
ЦАМТО, 1 февраля. На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) выполнена операция по переводу корпуса третьего катера проекта Р1650 "Рондо" из стапельного цеха в достроечный.
Корпус катера успешно прошел проверку сварных швов на непроницаемость, после чего был загрунтован, окрашен и подготовлен к транспортировке. В достроечном цехе специалистами СНСЗ будут проведены работы по установке и монтажу палубных конструкций и надстройки катера, выполненных из композитных материалов. Достроечные работы продолжатся до конца мая, после чего катер будет спущен на воду.
Комбинирование материалов и технологий в строительстве катеров проекта Р1650 "Рондо" дает ряд преимуществ, позволяющих существенно сократить затраты на эксплуатацию и обслуживание. Применение композитных материалов при изготовлении палубы, рубки и элементов обстройки обеспечивает высокое качество отделки. Корпус катера, выполненный из судостроительной стали, и особенности конструкции донно-забортной арматуры позволяют эксплуатировать судно в зимний период в условиях мелкобитого льда, а также производить отстой катера на воде с вмерзанием в лед.
Судно станет третьим катером серии проекта Р1650, построенным на Средне-Невском судостроительном заводе для нужд Пограничной службы ФСБ РФ. Головной катер проекта Р1650 "Рондо" был передан заказчику в 2015 году. Приемный акт на второй серийный катер проекта был подписан в 2017 году. Согласно контракту, передача третьего катера заказчику состоится до конца 2018 года.
Многоцелевой катер проекта Р1650 "Рондо" предназначен для выполнения задач патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в назначенных районах, доставки и снятия спецперсонала с судов, подлежащих досмотру, перевозки групп спецперсонала, грузов, спасения людей в районах несения дежурств.
Водоизмещение катера составляет 28,5 т, экипаж – 2 человека, пассажировместимость – 10 человек, скорость – до 13 узлов.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "СНСЗ".
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01.02.2018
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