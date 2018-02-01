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Фонд развития оборонно-промышленного комплекса появится в Казахстане

02.02.2018 Интерфакс-АВН 157 0
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Казахстанская армия
Казахстанская армия. Источник: thenews.kz.
Источник: thenews.kz

Астана. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Казахстане будет создан фонд развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов.

"В целях финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок и модернизации организации оборонно-промышленного комплекса законопроектом предусматривается возможность создания фонда развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал Б.Атамкулов в четверг в мажилисе на презентации законопроектов "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оборонной и аэрокосмической деятельности".

По словам министра, проект решения правительства об образовании фонда уже разработан и согласован с министерствами обороны, образования и науки, Комитетом национальной безопасности и службой государственной охраны.

"В настоящее время проект дорабатывается совместно с министерством национальной экономики, Минфином и Минюстом. Также у нас разработаны отраслевые заключения, инвестиционные предложения по образования фонда развития ОПК и ведется доработка Миннацэкономики", - добавил Б.Атамкулов.
01.02.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Казахстан
Проекты
Гособоронзаказ

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