Фонд развития оборонно-промышленного комплекса появится в Казахстане
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Казахстанская армия. Источник: thenews.kz.
Источник: thenews.kz
Астана. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - В Казахстане будет создан фонд развития оборонно-промышленного комплекса, сообщил министр оборонной и аэрокосмической промышленности республики Бейбут Атамкулов.
"В целях финансовой поддержки отечественных научно-технических разработок и модернизации организации оборонно-промышленного комплекса законопроектом предусматривается возможность создания фонда развития оборонно-промышленного комплекса", - сказал Б.Атамкулов в четверг в мажилисе на презентации законопроектов "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оборонной и аэрокосмической деятельности".
По словам министра, проект решения правительства об образовании фонда уже разработан и согласован с министерствами обороны, образования и науки, Комитетом национальной безопасности и службой государственной охраны.
"В настоящее время проект дорабатывается совместно с министерством национальной экономики, Минфином и Минюстом. Также у нас разработаны отраслевые заключения, инвестиционные предложения по образования фонда развития ОПК и ведется доработка Миннацэкономики", - добавил Б.Атамкулов.
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01.02.2018
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