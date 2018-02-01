Чемезов отказался комментировать сообщения о переходе ОАК в "Ростех"
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Сергей Чемезов.
Источник: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Москва. 1 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Глава "Ростеха" Сергей Чемезов не стал комментировать сообщения о переходе "Объединённой авиастроительной корпорации" (ОАК) в структуру возглавляемой им госкорпорации.
"Когда будет указ президента, тогда и поговорим, тема давно обсуждается", - сказал С.Чемезов журналистам в четверг.
В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что президент РФ Владимир Путин поддержал предложенный Минпромторгом механизм вхождения ОАК в состав "Ростеха". "Госкорпорация вложит в капитал ОАК примерно 30 млрд руб. на программу создания среднего магистрального самолета МС-21", - пишет издание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также в четверг подтвердил, что глава государства поддержал предложение о подключении "Ростеха" к финансированию создания среднемагистрального самолета МС-21, что может стать первым шагом к вхождению Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в состав госкорпорации.
"Да, мог бы подтвердить", - сказал Д.Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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01.02.2018
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