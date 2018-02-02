Дозаправку в воздухе автоматизируют
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Первый полет первого летного образеца самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А в Ульяновске. 25 января 2018.
Источник: © Фото : ПАО Ил
Экипажам "летающих танкеров" облегчат выполнение одной из самых опасных операций
Российская авиация получит надежную защиту от "воздушных самоубийств". Так на сленге летчиков иногда называют дозаправку в полете. Модернизированные воздушные танкеры Ил-78-2 (Ил-78МД-90А) оснастят системой управления сближением с получающими топливо самолетами. За их маневрированием и стыковкой приемных устройств со шлангом танкера пилоты заправщиков смогут следить на специальном экране. Автоматика будет корректировать взаимное положение бортов. По мнению экспертов, автоматизация значительно повысит безопасность полетов и облегчит нагрузку на пилотов.
Как сообщили "Известиям" в главкомате ВКС, новая система управления дозаправкой прошла все этапы наземной отработки и компьютерного моделирования. Ее летные испытания проведут на базе модернизированного воздушного танкера Ил-78-2, который совершил первый полет 25 января.
В компании "Ильюшин" подтвердили факт разработки новой системы управления дозаправкой, но от дальнейших комментариев воздержались.
Комплекс контролирует несколько десятков параметров, в том числе положение танкера и заправляемого самолета, скорость и направление ветра, другие метеоданные. На основании этой информации с точностью до нескольких сантиметров создается 3D-модель процесса сближения и стыковки. Она отображается на экранах в кабине экипажа. Система контролирует и корректирует положение танкера и заправляемого самолета. Это позволяет произвести безопасную стыковку и перекачать топливо.
Дозаправка в воздухе позволяет увеличить дальность полета ударных самолетов и массу полезной нагрузки, сократить время перебазирования авиации, провести взлет с минимальным запасом топлива с укороченных полос. Однако она требует очень высокого уровня подготовки пилотов и считается одной из самых опасных летных операций. Экипажи двух воздушных судов должны сблизить их на расстояние до 26–28 м. И это на высоте 6–10 тыс. м при скорости 440–600 км/ч.
В российских ВКС для выполнения этой процедуры танкер выпускает подвижный шланг с конусом, а пилоту заправляемой машины нужно попасть в него специальной штангой. Ил-78-2 может одновременно заправлять два самолетов. В минуту перекачивается до 2,7 т топлива. Резкое изменение любого из параметров полета может привести к разрыву шланга, разливу топлива и его воспламенению.
При дозаправке в воздухе пилоты теряют до 4–5 кг веса. Во время этой процедуры у абсолютно здорового военного летчика фиксировали частоту пульса в 180–200 ударов в минуту (норма – 76-80), а в отдельных случаях она достигала 220 ударов.
В США и ряде других стран используется иная схема дозаправки. С заправщика выпускается специальная штанга, которая соединяется с горловиной на корпусе заправляемого самолета. Штангой управляет специальный оператор. Такая система теоретически безопаснее, но она значительно снижает скорость процедуры и накладывает серьезные ограничения на параметры полета.
— В случае внедрения новой системы сближения и стыковки дозаправка самолетов в воздухе упростится, — заявил заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама" генерал-майор Владимир Попов. — Компьютер будет получать полетные данные одновременно с борта танкера и заправляемого самолета, сопоставлять их и выдавать пилотам удобную для восприятия картинку.
|Самолет-заправщик Ил-76МД-90А.
|Источник: iz.ru
Эксперт отметил, что при этом система бортовых автопилотов помогает выдерживать благоприятный режим сближения и процесса дозаправки.
— Можно сказать, что появится еще один член экипажа — виртуальный. Хорошая автоматизация при дозаправке — залог безопасности полетов, добавил Владимир Попов.
Обновленный Ил-78-2 получил новое пилотажно-навигационное, оптико-электронное и светотехническое оборудование, более совершенные средства обороны и связи, усовершенствованную радиоэлектронику. В результате его возможности значительно возрастут. Самолет способен выполнять полеты с крейсерской скоростью до 750 км/ч на высотах до 10 тыс. м. Танкер вмещает до 118 т топлива. Новые Ил-78-2 смогут оставаться в строю до 40 лет.
Сергей Вальченко, Алексей Рамм
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01.02.2018
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beka1
1361
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№1
02.02.2018 01:26
По -хорошему её бы нужно сделать полностью автоматической
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VK
694
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№2
02.02.2018 07:10
Я конечно всё понимаю, но вот это какая-то херня, чесслово:
"При дозаправке в воздухе пилоты теряют до 4–5 кг веса. Во время этой процедуры у абсолютно здорового военного летчика фиксировали частоту пульса в 180–200 ударов в минуту (норма – 76-80), а в отдельных случаях она достигала 220 ударов."
Если лётчик испытывает такой стресс, то либо он что-то делает не верно, либо это делать не надо вовсе, либо он профнепригоден по состоянию здоровья и нервной системы. Кому будет лучше, если у него случится инфаркт во время дозаправки?
Куда, блин, девается 4-5 кг веса, автор статьи ...нулся? Даже если дозаправка будет длиться час, это как надо потеть, чтобы 4 кг влаги потерять? Да от этого даже у здорового отборного лётчика начнутся глюки и обмороки.
Попробуйте представить себе комбез лётчика в который вылили 5 литров воды. Или он там сутки дозаправляется и ему специально не дают пить?
Ну элементарную логику включить можно, зачем писать всякую охинею?
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NANOBOT
1046
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№3
02.02.2018 07:42
Было бы странно наоборот: перед тобой в 25 м летит громадина со шлангом, в которому ты должен подсоединиться. Если разорвешь контакт, то есть нехилый шанс угробиться, ибо корпус самолета наэлектризован. И это все при постоянном рыскании и тангаже самолета. А ты должен иметь пульс 80 уд/мин? У нарика может быть, они к звездам летают и при 60 уд/мин, а у нормального человека и пульс удвоится, и очко сожмется.
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VK
694
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№4
02.02.2018 09:33
Цитата, NANOBOT сообщ. №3
нормального человека и пульс удвоится, и очко сожмется.
удвоится это 130-140. Т.к. пульс здорового молодого человека в покое 60-70. Чтобы испытать 180 достаточно просто поприседать со штангой или быстро побегать. Если хотите испытать 200 - ваше дело, физнагрузка в помощь, только посоветуйтесь с кардиологом. Помереть-не помрете, наверняка и такой пульс был у каждого в жизни, но это редкости при критических, стрессовых ситуациях. Это не норма. А автор написал так, что это чуть ли не фон для операций по дозаправке.
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Сергей-82
11734
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№5
02.02.2018 09:39
Цитата, VK сообщ. №2В принципе согласен,сейчас и 2-3 дозоправки за полет бывают,4-5*3=12-15 кг,сомнительно.
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