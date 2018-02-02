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Соперник для "Арматы"

02.02.2018 Известия.ru 550 1
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Танк Т-14 Армата. Архивное фото
Танк Т-14 Армата. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Какую машину противопоставит НАТО новому российскому танку

Испытания нового российского танка набирают обороты, и, по последним сообщениям, "Армата" пойдет в серию уже в 2020 году. Его появление, однако, спровоцировало активизацию танковых разработок на Западе. Потенциального соперника "Арматы" в танковых дуэлях изучил портал iz.ru


Как, опять?

Новый танк будут совместно создавать (во всяком случае попытаются) Франция и Германия, сформировавшие в 2015 году консорциум KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) для разработки проекта KANT — (KMW And Nexter Together). Для обеих стран такое сотрудничество — не первый опыт: шесть десятилетий назад, в 1957-м, они договорились о совместной разработке "европейского танка". Общим проект, правда, оставался недолго — в 1963-м Франция и Германия начали строить прототипы новой боевой машины самостоятельно. Итогом стало появление французского  AMX-30 и немецкого  Leopard 1, очень близких по ТТХ. Оба танка были относительно легкими для того времени (в пределах 40 т) и быстроходными, но слабо защищенными. Дальше стороны также шли своим путем — потратив некоторое время на сотрудничество с американцами в рамках проекта MBT-70, немцы к концу 1970-х сделали второго "Лео", а Франция, подзатянув со сменой поколений, тем не менее отличилась, запустив в 1990 году в серию, возможно, самый продвинутый из современных западных танков — AMX-56 Leclerc. И Leopard 2, и Leclerc и сегодня, постоянно совершенствуясь, остаются основой танковых парков Германии и Франции соответственно.


Французский танк АМХ-56 Leclerc. Источник: outflankers.com.

Затем последовал длительный перерыв, вызванный распадом СССР и завершением холодной войны. Однако публичная демонстрация в 2015 году семейства российских боевых машин на унифицированной гусеничной платформе "Армата" — танка Т-14, тяжелой БМП Т-15, САУ 2С35 "Коалиция" — заставила французов и немцев вновь задуматься о сотрудничестве.


Но зачем?

Потому что дорого. Цена разработки проекта нового основного боевого танка сегодня может легко превысить два десятка миллиардов евро — для Франции это примерно треть военного бюджета, для Германии — половина, и потратить такую сумму в разумные для новой разработки 10–12 лет самостоятельно мало кто готов. Функции сторон в новом проекте будут делиться следующим образом: по имеющейся информации, немецкий участник (KMW, Krauss-Maffei Wegmann) отвечает за танк как за транспортное средство, а Nexter, выросший из конструкторского бюро Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (AMX), аббревиатура которого является основой индекса большей части послевоенных французских бронемашин, — за боевое отделение, включая артиллерию.


Прототип-демонстратор американского модернизированного танка М1А2 SEP v3 Abrams, 10.12.2015.
Источник: Армия США

Как реально распределятся роли, сказать сложно. Тем более что у обеих сторон есть запасные варианты — в конце концов французская технология танковых двигателей и ходовых частей сегодня более продвинута, чем немецкая, а у немцев есть собственная перспективная танковая пушка, продемонстрированная еще летом 2016 года.

Тем временем в замке у шефа…

Всякий приличный проект быстро обрастает аббревиатурами, и KANT не исключение. Совместный франко-германский танк уже получил "проектный" индекс MGCS — Moble Ground Сombat System — мобильная наземная боевая система. Его примерный облик, если верить имеющейся информации, определяется из следующих соображений: это будет танк "классической" компоновки с обитаемым боевым отделением (в отличие от "Арматы"), 130-миллиметровой пушкой (обсуждавшийся ранее 140-миллиметровый калибр был сочтен нецелесообразным из-за уменьшения боекомплекта), с автоматическим заряжанием, круговым "цифровым" обзором, изменяемым клиренсом, и массой в пределах 60 т — для облегчения переброски новой машины воздушным транспортом и мобильности в целом, которая серьезно ограничена, например, у 70-тонных М1А2 Abrams.

Сравнивать с американским танком новую европейскую машину тоже будут постоянно — учитывая, что торговля бронетехникой составляет серьезную часть мирового рынка вооружений, MGCS так или иначе будет конкурировать и с модернизированными "Абрамсами", и с возможным перспективным танком (которого, впрочем, пока на горизонте не видно).


Возможный облик танка MGCS.
Источник: Rheinmetall Defence

Основным же соперником для новой машины уже назначили "Армату". Насколько перспективный европейский танк с ней сравним, пока сказать сложно, но в целом, если MGCS "в железе" будет соответствовать сегодняшней концепции, характеристики двух машин окажутся схожими. Во всяком случае в части массы, габаритов, огневой мощи и подвижности. Преимущество в этих случаях дают "тонкости" — в частности, та самая новая компоновка, которая есть у "Арматы", но отсутствует уже в проекте на MGCS, уровень цифровых и радиоэлектронных технологий (который, очевидно, окажется лучшим на машине конца 2020-х годов, но нельзя забывать о том, что работы по модернизации "Арматы" уже идут), компоновка и возможности систем активной защиты и многое другое. Роль, наконец, сыграет и цена — в сегодняшних европейских реалиях стоимость нового основного боевого танка может составить несколько десятков миллионов евро.

Впрочем, "Армата" — это соперник, а вот настоящим врагом нового евротанка определенно станет военная евробюрократия. Затягивание продолжительности разработок на десятки лет, тянущиеся годами комиссии "по выработке рекомендаций для принятия решений", дикие цены за сомнительный прирост в боевой эффективности, мизерные объемы производства — всё это неотъемлемые черты совместных европейских проектов начиная с 1980-х. Так что если что-то и поможет новой машине родиться вовремя при таком недружелюбном окружении, то это, очевидно, новая холодная война.


Илья Крамник
01.02.2018
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принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Франция
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Leclerc
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
Армата
Т-15
Компании
Krauss-Maffei
Nexter
Проекты
2020-й год

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
aleks55
598
№1
02.02.2018 10:28
Впрочем, "Армата" — это соперник, а вот настоящим врагом нового евротанка определенно станет военная евробюрократия". Ну это общая беда и у нас то же самое. Сколько БМОП и ТОСы пробивали себе дорогу с 90-х годов и по более. Так что если бы не Сирия, так бы и ждали. Ну и ещё деятели типа Сердюкова и Ко. Ну и про 5-колонну и "эффективных мененджеров " не следует забывать.
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