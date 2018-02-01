

Один из еще двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "67 красный") при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 12.01.2018.

Источник: Андрей Нейман / russianplanes.net Один из еще двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "67 красный") при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 12.01.2018.Источник: Андрей Нейман / russianplanes.net

ЦАМТО, 1 февраля. Авиация ВКС России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп Курильской гряды, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства РФ от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп гражданский Минобороны России", – цитирует "РИА Новости" текст распоряжения правительства РФ от 30 января 2018 года №117р.

Как напоминает агентство, ранее СМИ сообщали, что Россия в 2018 году начнет строить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа, которые планируется прикрыть от нападения с моря береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа.

В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир – комплекс "Бал" Тихоокеанского флота ВМФ РФ, передает "РИА Новости".