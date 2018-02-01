Авиация ВКС России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп
|
|
Один из еще двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "67 красный") при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 12.01.2018.
Источник: Андрей Нейман / russianplanes.net
ЦАМТО, 1 февраля. Авиация ВКС России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп Курильской гряды, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства РФ от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп гражданский Минобороны России", – цитирует "РИА Новости" текст распоряжения правительства РФ от 30 января 2018 года №117р.
Как напоминает агентство, ранее СМИ сообщали, что Россия в 2018 году начнет строить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа, которые планируется прикрыть от нападения с моря береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа.
В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир – комплекс "Бал" Тихоокеанского флота ВМФ РФ, передает "РИА Новости".
|
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.11.2017 Базу на Курилах нужно прикрывать камчатскими силами ТОФ, считает адмирал
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
08.11.2017 Четыре ракетные бригады Восточного военного округа оснастили комплексами "Искандер-М"
27.10.2017 Базу ВМФ на Курилах могут построить за три года, заявил адмирал
24.08.2017 Более 18,5 тыс. новейших разработок представлены на форуме "Армия-2017"
24.04.2017 Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
17.03.2017 Чем вооружился Крым после воссоединения с Россией
18.01.2017 Что прикроют северные бастионы России