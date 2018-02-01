Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Авиация ВКС России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп

02.02.2018 ЦАМТО 194 0
0
Понравилась новость?
 0
Модернизированный истребитель Су-27СМ(3)
Один из еще двух модернизированных истребителей Су-27СМ(3) ВКС России (бортовой номер "67 красный") при совершении промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) во время перегона из Комсомольска-на-Амуре в Крымск, 12.01.2018.
Источник: Андрей Нейман / russianplanes.net

ЦАМТО, 1 февраля. Авиация ВКС России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп Курильской гряды, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства РФ от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп гражданский Минобороны России", – цитирует "РИА Новости" текст распоряжения правительства РФ от 30 января 2018 года №117р.

Как напоминает агентство, ранее СМИ сообщали, что Россия в 2018 году начнет строить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа, которые планируется прикрыть от нападения с моря береговыми противокорабельными ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", простреливающими океанскую акваторию от Камчатки до Итурупа.

В настоящее время на Курильских островах дислоцирована пулеметно-артиллерийская дивизия Восточного военного округа ВС РФ. На острове Итуруп размещен береговой ракетный комплекс "Бастион", на острове Кунашир – комплекс "Бал" Тихоокеанского флота ВМФ РФ, передает "РИА Новости".
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.02 11:34
  • 1
Израильтяне разработали "супер-пулю"
  • 02.02 11:31
  • 2
Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"
  • 02.02 11:25
  • 2
Аргентина возобновила переговоры с Францией по вопросу приобретения патрульных кораблей класса "Говинд"
  • 02.02 11:09
  • 34
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 02.02 11:09
  • 2
Российские спутники "Канопус-В" №3 и №4 выведены на орбиты
  • 02.02 11:03
  • 1
Контракт на поставку Минобороны РФ БМПТ "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года
  • 02.02 11:03
  • 37
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 02.02 10:54
  • 1
Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов
  • 02.02 10:52
  • 6
Планы закупок в рамках гособоронзаказа могут засекретить в середине текущего года
  • 02.02 10:51
  • 4
Американские Javelin имеют недостатки, которые могут проявиться на поле боя — военный эксперт
  • 02.02 10:33
  • 1
Сирийский опыт: УВЗ создал лучший в мире "городской" танк
  • 02.02 10:32
  • 18
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 02.02 10:28
  • 1
Соперник для "Арматы"
  • 02.02 09:57
  • 459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.02 09:44
  • 10
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
другие обсуждаемые темы