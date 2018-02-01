"Калашников" пускает в серию АК-12, первую партию поставит до конца года



Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.

Источник: Концерн "Калашников" Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.Источник: Концерн "Калашников"

Все серийные испытания нового оружия пройдены, сказал глава Ростеха Сергей Чемезов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" приступает к серийному производству автоматов АК-12, первую партию Минобороны России получит до конца года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"До конца года мы поставим первую партию. Уже прошли все испытания, серийное производство начинается, до конца года необходимое количество поставим Министерству обороны", - сказал он.

В прошлом году генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщил, что испытания новейшего российского автомата АК-12 завершены. Тогда он отмечал, что концерн готов начать серийные поставки в 2018 году, однако контракта на серию тогда не было.

Автоматы предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.