Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Калашников" пускает в серию АК-12, первую партию поставит до конца года

02.02.2018 ТАСС 284 0
0
Понравилась новость?
 +3
АК-12
Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.
Источник: Концерн "Калашников"

Все серийные испытания нового оружия пройдены, сказал глава Ростеха Сергей Чемезов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" приступает к серийному производству автоматов АК-12, первую партию Минобороны России получит до конца года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.

"До конца года мы поставим первую партию. Уже прошли все испытания, серийное производство начинается, до конца года необходимое количество поставим Министерству обороны", - сказал он.

В прошлом году генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщил, что испытания новейшего российского автомата АК-12 завершены. Тогда он отмечал, что концерн готов начать серийные поставки в 2018 году, однако контракта на серию тогда не было.

Автоматы предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.02 11:34
  • 1
Израильтяне разработали "супер-пулю"
  • 02.02 11:31
  • 2
Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"
  • 02.02 11:25
  • 2
Аргентина возобновила переговоры с Францией по вопросу приобретения патрульных кораблей класса "Говинд"
  • 02.02 11:09
  • 34
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 02.02 11:09
  • 2
Российские спутники "Канопус-В" №3 и №4 выведены на орбиты
  • 02.02 11:03
  • 1
Контракт на поставку Минобороны РФ БМПТ "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года
  • 02.02 11:03
  • 37
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 02.02 10:54
  • 1
Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов
  • 02.02 10:52
  • 6
Планы закупок в рамках гособоронзаказа могут засекретить в середине текущего года
  • 02.02 10:51
  • 4
Американские Javelin имеют недостатки, которые могут проявиться на поле боя — военный эксперт
  • 02.02 10:33
  • 1
Сирийский опыт: УВЗ создал лучший в мире "городской" танк
  • 02.02 10:32
  • 18
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 02.02 10:28
  • 1
Соперник для "Арматы"
  • 02.02 09:57
  • 459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.02 09:44
  • 10
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
другие обсуждаемые темы