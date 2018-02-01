"Калашников" пускает в серию АК-12, первую партию поставит до конца года
|
|
Автомат АК-12 Калибр — 5,45 мм (АК-12) и 7,62 мм (АК-15), длина — 862–922/688 мм, вес — 3,5 кг, магазин — 30 патронов.
Источник: Концерн "Калашников"
Все серийные испытания нового оружия пройдены, сказал глава Ростеха Сергей Чемезов
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников" приступает к серийному производству автоматов АК-12, первую партию Минобороны России получит до конца года, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов.
"До конца года мы поставим первую партию. Уже прошли все испытания, серийное производство начинается, до конца года необходимое количество поставим Министерству обороны", - сказал он.
В прошлом году генеральный директор концерна "Калашников" Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщил, что испытания новейшего российского автомата АК-12 завершены. Тогда он отмечал, что концерн готов начать серийные поставки в 2018 году, однако контракта на серию тогда не было.
Автоматы предназначены для боевой экипировки "Ратник", которая позиционируется как экипировка "солдата будущего". В нее входят несколько десятков элементов, в том числе, как сообщалось ранее, девять единиц вооружения.
|
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.02.2018 Чемезов сообщил о начале поставок автоматов АК-12 и АК-15 российским военным уже в этом году
28.06.2017 Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
30.01.2018 Автоматы АК-12 и АЕК-971 приняты на вооружение "на перспективу" - эксперт
30.01.2018 Минобороны РФ приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15
18.12.2017 Российская армия выбирает новый автомат
20.09.2017 Оружейная симфония "Калашникова": чем может вооружиться армия России
15.03.2017 Алексей Криворучко: "Калашников" создаст 20-тонного разведывательно-ударного робота