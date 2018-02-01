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"Юнармия" в Севастополе планирует открыть детский лагерь

02.02.2018 ТАСС 228 0
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Юнарми
Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия».
Источник: yarnovosti.com

Руководитель севастопольского отделения "Юнармии" обратился к губернатору города с просьбой о поддержке проекта

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. "Юнармия" планирует открыть в Севастополе собственный учебный центр с детским лагерем. Об этом сообщил в четверг руководитель севастопольского отделения "Юнармии" Александр Коваленко.

"Мы планируем в ближайшее время построить свой юнармейский учебно-методический центр, который в том числе будет включать в себя [детский] лагерь. Территория есть у Министерства обороны, мы уже проговаривали с командующим Черноморским флотом РФ, сейчас ведутся переговоры на уровне заместителя министра обороны, есть потенциальный инвестор - это государственное предприятие, которое я пока не буду озвучивать", - сказал Коваленко в ходе круглого стола, посвященного детскому отдыху, который прошел в севастопольском лагере "Ласпи".

Коваленко также обратился к губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову с просьбой о поддержке проекта.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Предложение главы военного ведомства было поддержано президентом России Владимиром Путиным, и 22 мая 2016 года первые 104 школьника из Ярославской области были приняты в ряды юнармейцев.

Учредительный слет "Юнармии" прошел 28 мая 2016 года на площадке военно-патриотического парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, он собрал около 500 делегатов из всех российских регионов. Сейчас в Севастополе уже порядка 4 тыс. человек вступили в ряды "Юнармии".
01.02.2018
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