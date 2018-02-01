Правительство разрешило Минобороны использовать аэропорт на острове Итуруп
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Аэропорт на острове Итуруп.
Источник: © Алексей Дружинин/ТАСС
Распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило Минобороны России использовать для базирования авиации аэродром на курильском острове Итуруп. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации... дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп - гражданский - Минобороны России", - говорится в тексте документа.
В 2016 году на южных островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир были размещены береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал". В 2015 году там были поставлены на боевое дежурство зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У".
В ноябре Россия приняла решение о создании на Курильских островах военно-морской базы. Объект разместится на острове Матуа в центральной части архипелага.
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01.02.2018
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