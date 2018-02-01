Ружье против дронов сделали портативным
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Портативная модификация радиоэлектронного ружья против дронов DroneGun Tactical.
Источник: Пресс-служба компании DroneSheild
Австралийская компания DroneSheild представила портативную модификацию радиоэлектронного ружья против дронов DroneGun Tactical. Об этом сообщает портал TechCrunch.
Портативный вариант этого оружия весит около семи килограммов и способен нейтрализовать беспилотники на расстоянии до километра.
Принцип действия DroneSheild заключается в том, что оружие нарушает связь беспилотника с оператором. Таким образом дрон противника не уничтожается, а совершает принудительную посадку.
Базовая модель этого оружия была представлена компанией еще осенью 2016 года. Ружье "било" на два километра и само по себе весило около 6 килограммов. Но оператор вынужден был носить с собой еще и достаточно увесистый источник питания.
В отличие от базовой модели, портативное оружие этих недостатков не имеет, хотя его "дальнобойность" и уменьшена.
Кроме нарушения связи с оператором дрона, новое оружие способно прерывать сигналы навигационных систем GPS и ГЛОНАСС и тем самым дезориентировать беспилотники в пространстве.
Стоит добавить, что подобные разработки ведутся и в России. В частности, ими занимаются в концерне "Калашников".
Там создано радиоэлектронное нелетальное оружие REX-1, государственные испытания которого должны пройти в этом году.
Российский вариант антидронового ружья "бьет" на пять километров и способно кроме блокировки канала связи с оператором глушить сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo.
Кроме того, российское оружие в радиусе километра блокирует сигналы мобильных сетей различного стандарта: GSM, 3G и LTE.
К тому же российская разработка весит 4,2 килограмма вместе с источником питания, который обеспечивает непрерывную работу в течение трех часов.
Дмитрий Григорьев
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01.02.2018
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