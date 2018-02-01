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Ружье против дронов сделали портативным

02.02.2018 Российская газета 244 0
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DroneGun Tactical
Портативная модификация радиоэлектронного ружья против дронов DroneGun Tactical.
Источник: Пресс-служба компании DroneSheild

Австралийская компания DroneSheild представила портативную модификацию радиоэлектронного ружья против дронов DroneGun Tactical. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Портативный вариант этого оружия весит около семи килограммов и способен нейтрализовать беспилотники на расстоянии до километра.

Принцип действия DroneSheild заключается в том, что оружие нарушает связь беспилотника с оператором. Таким образом дрон противника не уничтожается, а совершает принудительную посадку.

Базовая модель этого оружия была представлена компанией еще осенью 2016 года. Ружье "било" на два километра и само по себе весило около 6 килограммов. Но оператор вынужден был носить с собой еще и достаточно увесистый источник питания.

В отличие от базовой модели, портативное оружие этих недостатков не имеет, хотя его "дальнобойность" и уменьшена.

Кроме нарушения связи с оператором дрона, новое оружие способно прерывать сигналы навигационных систем GPS и ГЛОНАСС и тем самым дезориентировать беспилотники в пространстве.

Стоит добавить, что подобные разработки ведутся и в России. В частности, ими занимаются в концерне "Калашников".

Там создано радиоэлектронное нелетальное оружие REX-1, государственные испытания которого должны пройти в этом году.

Российский вариант антидронового ружья "бьет" на пять километров и способно кроме блокировки канала связи с оператором глушить сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileo.

Кроме того, российское оружие в радиусе километра блокирует сигналы мобильных сетей различного стандарта: GSM, 3G и LTE.

К тому же российская разработка весит 4,2 килограмма вместе с источником питания, который обеспечивает непрерывную работу в течение трех часов.


Дмитрий Григорьев
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Китай
Россия
США
Компании
Концерн Калашников
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
ОНД

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