Опубликованы еще 5 видео маневров Су-27 рядом с самолетом США



Истребитель Су-27.

Источник: rg.ru Истребитель Су-27.Источник: rg.ru

Пентагон опубликовал еще пять видеозаписей, на которых запечатлен маневр российского Су-27 в небе над Черным морем. Длительность роликов, снятых с разных ракурсов, составляет от шести до одиннадцати секунд. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе ВМС США заявили, российский истребитель пересек траекторию полета самолета радиоэлектронной борьбы США EP-3 Aries, в результате чего тот попал в завихрение от реактивной струи.

Отметим, что во вторник Военно-морские силы Соединенных Штатов уже размещали в интернете похожее видео.

Ранее Минобороны РФ сообщило, 29 января около полудня над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная цель, приближавшаяся к российской границе. К ней был направлен Су-27.

Когда самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета, российский истребитель вернулся на базу. Длительность перехвата составляла 2 часа 40 минут, отметили в ведомстве.