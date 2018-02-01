Испытания американской системы ПРО завершились неудачей
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Испытание противоракеты Vehicle-1, которая должна быть принята на вооружение под индексом SM-3 Block IIA (оснащена новым кинетическим перехватчиком с увеличенными размерами, способным выявлять ложные цели).
Источник: Raytheon
Испытания американской системы противоракетной обороны, которые состоялись в районе Гавайских островов 31 января, завершились неудачей. Военным США не удалось перехватить учебную цель, выпущенную с самолета. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.
По данным телеканала, ранее в Пентагоне сообщали о проведении испытаний системы ПРО "Иджис" и зенитной управляемой ракеты SM-3 Block IIA. CNN информирует, что в ходе учений зенитная ракета была запущена с наземной установки, а не с корабля. Задача ставилась - перехватить ракету-мишень, выпущенную с самолета. Однако этого сделать не удалось.
Отметим, что разработка противоракеты SM-3 Block IIA началась в 2006 году. Ее основным внешним отличием стал увеличенный диаметр корпуса - 533 миллиметра и новый носовой обтекатель. Использование в составе SM-3 Block IIА разгонно-маршевого двигателя больших размеров обеспечит прирост конечной скорости ракеты до 5,6 километров в секунду, а дальность действия до 1000 километров.
Это позволит рассматривать SM-3 Block IIB как противоракету, обладающую заметными возможностями по перехвату межконтинентальных баллистических ракет и их боеголовок на внеатмосферных участках траектории полета.
Различными варианатми ракеты планируется вооружить крейсеры и эсминцы ВМС США.
Николай Грищенко
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01.02.2018
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