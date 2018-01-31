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Сирийско-иракская граница: БМП-мутант громит боевиков

02.02.2018 Вестник Мордовии 337 0
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Фото: twitter.com/klkamashiq

Боевые машины пехоты советского производства прикрывают сирийско-иракскую границу. Недавно здесь была замечена восстановленная иракскими военнослужащими БМП-2, которая поступила в страну еще во времена Саддама Хусейна.

Долгое время данная техника была не у дел. Американцы пытались полностью вытеснить оружие производства бывшего СССР из этой страны. Однако эксперимент по переводу армии Ирака на стандарты НАТО закончился неудачей. Западное оружие оказалось дорогим и сложным в эксплуатации.

Вначале иракцы стали приобретать танки Т-72М1 и БМП-1 в странах бывшего Варшавского договора. Затем было принято решение обратиться к России.

Не забыли и гигантские свалки военной техники бывшей саддамовской армии. Ремонтники начали реанимировать старые китайские танки Тип 69, трофейные английские "Чифтены", французские БМП АМХ-10Р и прочее.

Теперь дошла очередь и до БМП-2, в процессе восстановления которой были применены отдельные элементы от боевых машин пехоты первого советского поколения.

Судя по последним тенденциям, включающим отказ американцев в помощи по обслуживанию бронетехники, наряду со старыми машинами иракская армия будет все активнее обзаводиться российским оружием. Уже есть информация о грядущих поставках Т-90С и БМП-3.


Лев Романов
31.01.2018
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Великобритания
Ирак
Китай
Польша
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США
Франция
Продукция
БМП-1
БМП-2
БМП-3
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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