Сирийско-иракская граница: БМП-мутант громит боевиков
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Фото: twitter.com/klkamashiq
Боевые машины пехоты советского производства прикрывают сирийско-иракскую границу. Недавно здесь была замечена восстановленная иракскими военнослужащими БМП-2, которая поступила в страну еще во времена Саддама Хусейна.
Долгое время данная техника была не у дел. Американцы пытались полностью вытеснить оружие производства бывшего СССР из этой страны. Однако эксперимент по переводу армии Ирака на стандарты НАТО закончился неудачей. Западное оружие оказалось дорогим и сложным в эксплуатации.
Вначале иракцы стали приобретать танки Т-72М1 и БМП-1 в странах бывшего Варшавского договора. Затем было принято решение обратиться к России.
Не забыли и гигантские свалки военной техники бывшей саддамовской армии. Ремонтники начали реанимировать старые китайские танки Тип 69, трофейные английские "Чифтены", французские БМП АМХ-10Р и прочее.
Теперь дошла очередь и до БМП-2, в процессе восстановления которой были применены отдельные элементы от боевых машин пехоты первого советского поколения.
Судя по последним тенденциям, включающим отказ американцев в помощи по обслуживанию бронетехники, наряду со старыми машинами иракская армия будет все активнее обзаводиться российским оружием. Уже есть информация о грядущих поставках Т-90С и БМП-3.
Лев Романов
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31.01.2018
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