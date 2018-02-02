Сирийский опыт: УВЗ создал лучший в мире "городской" танк



Танк Т-72, модернизированный для городского боя.

Источник: Илья Крамник / «Лента.ру» Танк Т-72, модернизированный для городского боя.Источник: Илья Крамник / «Лента.ру»

Сирийская война в очередной раз продемонстрировала, что войскам необходимы специальные модификации бронетехники для боев в населенных пунктах. Такая боевая машина уже несколько лет существует в России - ее создали в Нижнем Тагиле.

Главным внешним отличием модернизированного танка Т-72 с городским комплектом средств защиты является наличие мощного бульдозерного отвала, который имеет обозначение ТБС-86. С помощью данного устройства "семьдесятдвойка" способна крушить баррикады и различные завалы. Если на пути встретится подбитая техника, то тоже не беда, танк-бульдозер легко столкнет ее со своего пути. Такой отвал также является прекрасной защитой от самых массовых противотанковых средств.

Также тем, кто впервые увидит городской Т-72, бросится в глаза установленная на башне пулеметная кабина. Эта защита позволит сберечь жизнь командиру машины во время применения крупнокалиберного пулемета.

Военные эксперты, правда, до сих пор не пришли к единому выводу, что лучше: такая кабина или дистанционно-управляемые установки. Дело в том, что данный комплект можно устанавливать на существующие танки без значительной их переделки, в то время как ДУ потребуют более серьезных затрат при модернизации.

Говоря о защите, необходимо упомянуть новую модульную динамическую защиту, установленную в передней части башни и корпуса, а также на бортах "городского" танка. Задняя часть прикрыта специальными решетчатыми противокумулятивными экранами. Также имеется оборудование, которое глушит работу радиоуправляемых фугасов.

Двигатель мощностью 1000 л.с. позволяет боевой машине весом в 50 т развивать максимальную скорость более чем в 60 км/ч.

Военные эксперты высоко отзывались о "городском" танке от УВЗ, по праву считая эту разработку одной из лучших в мире. Ожидалось, что его, как и БМПТ, испытают в Сирии, но пока данную боевую машину мы видим только на полигонах и оружейных выставках.

Лев Романов