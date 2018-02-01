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Рост производства российской сельхозтехники за 2017 год вырос на 21%

01.02.2018 Министерство промышленности и торговли РФ 270 0
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Олегу Бочкареву продемонстрировали гражданскую продукцию «Тракторных заводов»
На Курганмашзаводе заместителю председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олегу Бочкареву продемонстрировали продукцию гражданского назначения «Тракторных заводов».
Источник: http://tplants.com/

31 января на ВДНХ состоялось Всероссийское агрономическое совещание под председательством Министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В совещании принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, который рассказал о результатах работы отечественного сельскохозяйственного машиностроения в 2017 году и планах на 2018 год.


Участники совещания подвели итоги работы отрасли растениеводства в минувшем году, обсудили задачи по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и подготовку к сезонным полевым сельскохозяйственным работам в 2018 году.


Александр Ткачев отметил высокие достижения аграрной отрасли. «Сельское хозяйство остается одной из динамично растущих отраслей российской экономики. За период 2014-2016 годов аграрное производство выросло на 11%, а по итогам 2017 года рост составил порядка 3%», – отметил он. По его словам, господдержка позволяет сельхозпредприятиям увеличивать и модернизировать парк сельхозтехники. На эти цели по программе субсидирования в 2017 году было выделено 15,7 млрд рублей и закуплено 26,3 тыс. единиц сельхозтехники.


Александр Морозов, в свою очередь, подчеркнул, что успешное развитие сельскохозяйственного машиностроения произошло благодаря эффективному взаимодействию производителей техники и государства.


"В основе рекордных, начиная с 2000-х годов, темпов роста производства российской сельхозтехники - разработанные и запущенные в серийное производство при поддержке государства высокотехнологичные модели полноприводных тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники, а также государственная программа стимулирования спроса", - подчеркнул он.


Российские сельхозмашиностроители произвели в 2017 году продукции более, чем на 107 млрд. рублей (+21% к результатам 2016 года). Экспорт составил около 8 млрд рублей (+14%). За этот период более 150 моделей новой техники было выведено на рынок.


Запущена реализация 20 инвестиционных проектов для обеспечения растущего внутреннего спроса и экспорта. В 2017 году российские производители представили рекордную экспозицию на крупнейшей мировой выставке Agritechnika (Ганновер, Германия), по количеству представленных компаний, российских сельхозмашин, а также по количеству посетителей.


Задачи, стоящие перед предприятиями сельхозмашиностроения в 2018 году, - дальнейшее увеличение производства, предложение покупателям новых высокопроизводительных моделей техники, наращивание экспорта продукции в страны дальнего зарубежья.


Новый инструмент государственной поддержки и стимулирования спроса на продукцию сельскохозяйственного машиностроения - механизм льготного кредитования российских покупателей высокопроизводительной техники для нужд агропромышленного комплекса, который в феврале этого года станет доступен любому российскому покупателю, позволит российским аграриям дополнительно сэкономить при покупке новой техники 2 млрд рублей в 2018 году.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Германия
Россия

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