Рост производства российской сельхозтехники за 2017 год вырос на 21%



На Курганмашзаводе заместителю председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олегу Бочкареву продемонстрировали продукцию гражданского назначения «Тракторных заводов».

Источник: http://tplants.com/ На Курганмашзаводе заместителю председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Олегу Бочкареву продемонстрировали продукцию гражданского назначения «Тракторных заводов».Источник: http://tplants.com/

31 января на ВДНХ состоялось Всероссийское агрономическое совещание под председательством Министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. В совещании принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов, который рассказал о результатах работы отечественного сельскохозяйственного машиностроения в 2017 году и планах на 2018 год.

Участники совещания подвели итоги работы отрасли растениеводства в минувшем году, обсудили задачи по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и подготовку к сезонным полевым сельскохозяйственным работам в 2018 году.

Александр Ткачев отметил высокие достижения аграрной отрасли. «Сельское хозяйство остается одной из динамично растущих отраслей российской экономики. За период 2014-2016 годов аграрное производство выросло на 11%, а по итогам 2017 года рост составил порядка 3%», – отметил он. По его словам, господдержка позволяет сельхозпредприятиям увеличивать и модернизировать парк сельхозтехники. На эти цели по программе субсидирования в 2017 году было выделено 15,7 млрд рублей и закуплено 26,3 тыс. единиц сельхозтехники.

Александр Морозов, в свою очередь, подчеркнул, что успешное развитие сельскохозяйственного машиностроения произошло благодаря эффективному взаимодействию производителей техники и государства.

"В основе рекордных, начиная с 2000-х годов, темпов роста производства российской сельхозтехники - разработанные и запущенные в серийное производство при поддержке государства высокотехнологичные модели полноприводных тракторов, зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и другой техники, а также государственная программа стимулирования спроса", - подчеркнул он.

Российские сельхозмашиностроители произвели в 2017 году продукции более, чем на 107 млрд. рублей (+21% к результатам 2016 года). Экспорт составил около 8 млрд рублей (+14%). За этот период более 150 моделей новой техники было выведено на рынок.

Запущена реализация 20 инвестиционных проектов для обеспечения растущего внутреннего спроса и экспорта. В 2017 году российские производители представили рекордную экспозицию на крупнейшей мировой выставке Agritechnika (Ганновер, Германия), по количеству представленных компаний, российских сельхозмашин, а также по количеству посетителей.

Задачи, стоящие перед предприятиями сельхозмашиностроения в 2018 году, - дальнейшее увеличение производства, предложение покупателям новых высокопроизводительных моделей техники, наращивание экспорта продукции в страны дальнего зарубежья.

Новый инструмент государственной поддержки и стимулирования спроса на продукцию сельскохозяйственного машиностроения - механизм льготного кредитования российских покупателей высокопроизводительной техники для нужд агропромышленного комплекса, который в феврале этого года станет доступен любому российскому покупателю, позволит российским аграриям дополнительно сэкономить при покупке новой техники 2 млрд рублей в 2018 году.