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Китай испытал убийцу американских авианосцев

02.02.2018 Lenta.ru 405 0
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Ракеты DF-21D
Китайская противокорабельная баллистическая ракета DF-21D.
Источник: errymath.blogspot.ru

Китай провел испытания модернизированной ракеты DF-21D, сообщает Asia Times.

Впервые о тестах ракеты нового поколения рассказал телеканал CCTV. Подробности модернизации DF-21D не сообщаются, известно лишь, что ракета (условно называемая DF-21G) стала на 30 процентов мощнее.

Издание отмечает, что ракета могла получить новую мобильную пусковую установку, способную передвигаться по бездорожью.

DF-21D считается первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Дальность ракеты, способной переносить обычные и ядерные (мощностью до 300 килотонн) боеголовки, оценивается в 2700 километров. Целеуказание осуществляется посредством радиолокационной и оптико-электронной аппаратуры спутников Yaogan.

США неоднократно заявляли, что считают DF-21D одной из главных угроз для своих авианосцев, ракета допускает использование в качестве противоспутникового оружия.

В ноябре 2017 года, по данным американской разведки, Китай в условиях секретности провел два летных испытания новой баллистической ракеты DF-17, оснащенной гиперзвуковым глайдером.
01.02.2018
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Страны
Китай
США
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит

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