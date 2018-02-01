Авиация ВКС будет базироваться на острове Итуруп
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Итуруп. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Красноухов
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России будет базироваться совместно с гражданской на острове Итуруп Курильской гряды, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
"Раздел "Сахалинская область" перечня аэродромов совместного базирования Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства РФ от 10 августа 2007 года №1034р… дополнить позицией следующего содержания: "Итуруп гражданский Минобороны России", - сказано в тексте распоряжения правительства РФ от 30 января 2018 года №117р.
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01.02.2018
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