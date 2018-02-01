Минпромторг России дал старт конкурсу на соискание Премии Правительства РФ в области качества



Минпромторг.

Источник: mpt.volganet.ru Минпромторг.Источник: mpt.volganet.ru

В России стартовал конкурс на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества. В течение года сертифицированные эксперты проведут аудит предприятий-конкурсантов для выявления наиболее эффективных предприятий, внедривших системы менеджмента качества. С момента вручения Премии 2017 года было подано около 300 заявок от крупнейших российских и транснациональных компаний, предприятий в сфере услуг и промышленности.

В конкурсе примут участие крупные компании розничной торговли, транснациональные компании по производству потребительских товаров, предприятия автопрома, фармацевтики, легкой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также учебные заведения, учреждения здравоохранения, культуры, предприятия энергетики, и других сегментов рынка.

Самая престижная государственная награда в сфере качества присуждается по итогам масштабного отбора номинантов, который проводится на протяжении всего года. Звание лауреата премии получают предприятия, полностью оптимизировавшие свою деятельность для выпуска высококачественной продукции или оказания услуг на высоком уровне. Среди победителей отбора традиционно крупный и малый бизнес, организации социальной и экономической сферы, промышленники. Все они получат дипломы Правительства РФ, а также право использовать символику премии для поддержания имиджа компании.

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской Федерации: «Самое главное, что объединяет всех лауреатов премии, – это результативная работа, эффективное управление и желание развиваться. Все предприятия, получившие премию, давно и успешно инвестируют в свою модернизацию и человеческий капитал.

Менеджмент качества и бережливое производство – для них давно уже не пустой звук. Беспрестанно анализируя свою деятельность, лауреаты смогли наладить полноценную систему менеджмента качества своей продукции, сократить ручной труд, создавая при этом высокопроизводительные рабочие места. Минпромторг России продолжит проводить политику, направленную на увеличение количества таких организаций в целом по стране. Мы ставим перед собой непростые задачи, но это влечет за собой изменение качества жизни каждого российского гражданина», - сказал Денис Мантуров.

В ходе аудита эксперты проведут оценку предприятий по критериям, которые гармонизированы с Европейской премией по качеству. Так, при оценке менеджмента качества учреждений будет использована модель соотношения возможностей предприятий и результатов деятельности. Эксперты учтут клиентоориентированность стратегии, методы управления персоналом, ресурсами и процессами, приводящие, в конце концов, к выдающимся результатам в бизнесе. Организационная оценка по сумме шести категорий будет рассчитана из 100 баллов.

«Работа Премии Правительства Российской Федерации в области качества строится по аналогии с такими всемирно известными премиями в области качества, как приз Деминга в Японии, национальная награда Болдриджа в США и Европейская премия в области качества (EFQM). Проведение аудита сертифицированными независимыми экспертами позволяет компаниям выявить не только свои сильные стороны, но и сферы дальнейшего совершенствования», - отмечает руководитель Роскачества Максим Протасов.

За 20 лет работы Премии были привлечены к работе свыше 1000 экспертов из всех субъектов РФ. Они оценивали лидирующую роль руководства регионального предприятия, политику и стратегию организации в области качества, партнерство и ресурсы компаний, удовлетворенность трудоустроенного персонала и количество созданных рабочих мест, удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг.

По инициативе Минпромторга России с 2018 года в Премию Правительства в области качества будет интегрирована модель бережливого производства (lean-технологий).

«В рамках сотрудничества с Японией эксперты проводят обучение ведущих российских предприятий по внедрению в бизнес стратегии «Кайдзен» и системы «Лин». С 2018 года все организации, которые внедрили системы менеджмента качества и представили заявки на участие в конкурсе, будут дополнительно оцениваться по критериям внедрения бережливого производства и бесплатно получат рекомендации по его совершенствованию», - сказал Максим Протасов.

Напомним, Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев 9 ноября 2017 года, во Всемирный День качества, вручил десять Правительственных Премий в области качества. Лауреатами Премии 2017 года стали ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» (Ставропольский край), АО «ВЕРТЕКС» (город Санкт-Петербург), ПАО «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» (Саратовская область) и ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» (город Москва). Премию правительства также получат ОАО «Эфирное» (Белгородская область), АО «Гипрогазоочистка» (город Москва), АО «Владимирский хлебокомбинат» (Владимирская область), ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» (Татарстан), ЗАО «Инфорум-Пром» (Рязанская область), ООО «Медовый дом» (Новгородская область).

В торжественной церемонии принял участие статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов и руководитель АНО «Российская система качества» (Роскачество) Максим Протасов.