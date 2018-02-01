Вьетнам может получить второй патрульный катер класса "Гамильтон"
|
|
Большой патрульный корабль WHEC 720 Sherman (типа Hamilton) Береговой охраны США, планируемый к передаче береговой охране Вьетнама. 12.02.2017.
Источник: Береговая охрана США
ЦАМТО, 1 февраля. Патрульный катер (WHEC-720) "Шерман" класса "Гамильтон" Береговой охраны США 23 января возвратился на базу после завершения 76-суточного патрулирования в Беринговом море.
По информации Naval Today, катер, эксплуатировавшийся около 50 лет, планируется вывести из боевого состава флота 29 марта, после чего он будет передан Вьетнаму. В этом случае "Шерман" присоединится к ранее поставленному Береговой охране Вьетнама патрульному катеру (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон", которые был переименован в "CSB 8020".
Как сообщал ЦАМТО, церемония передачи Береговой охране Вьетнама катера (WHEC-722) "Моргентау" состоялась 25 мая 2017 года. Поставка реализована в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles). Сделка стала возможной после того, как в 2016 году США полностью отменили эмбарго на поставку летальных вооружений Вьетнаму.
|
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.01.2018 Американский патрульный корабль Sherman будет передан Вьетнаму
31.01.2018 Бенгальский тигр – друг китайского дракона
24.01.2018 Собиратель страховок
22.12.2017 Продолжение эксплуатации польских истребителей F-16
20.12.2017 Состоялась церемония крещения 8-го БПК класса "Лэдженд", предназначенного для Береговой охраны США
08.12.2017 ОАК надеется на положительное решение от США по поводу поставок SSJ-100 в Иран
17.11.2017 Руководитель британской киберобороны: Кремль пытается нас ослабить
17.11.2017 "Метод стар: разделяй и властвуй. Теперь Россия использует его против нас"