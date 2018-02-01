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Вьетнам может получить второй патрульный катер класса "Гамильтон"

02.02.2018 ЦАМТО 144 0
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Большой патрульный корабль WHEC 720 Sherman
Большой патрульный корабль WHEC 720 Sherman (типа Hamilton) Береговой охраны США, планируемый к передаче береговой охране Вьетнама. 12.02.2017.
Источник: Береговая охрана США

ЦАМТО, 1 февраля. Патрульный катер (WHEC-720) "Шерман" класса "Гамильтон" Береговой охраны США 23 января возвратился на базу после завершения 76-суточного патрулирования в Беринговом море.

По информации Naval Today, катер, эксплуатировавшийся около 50 лет, планируется вывести из боевого состава флота 29 марта, после чего он будет передан Вьетнаму. В этом случае "Шерман" присоединится к ранее поставленному Береговой охране Вьетнама патрульному катеру (WHEC-722) "Моргентау" класса "Гамильтон", которые был переименован в "CSB 8020".

Как сообщал ЦАМТО, церемония передачи Береговой охране Вьетнама катера (WHEC-722) "Моргентау" состоялась 25 мая 2017 года. Поставка реализована в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA – Excess Defense Articles). Сделка стала возможной после того, как в 2016 году США полностью отменили эмбарго на поставку летальных вооружений Вьетнаму.
01.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Вьетнам
США
Проекты
Hamilton

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