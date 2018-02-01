Следующие два запуска с Восточного намечены на октябрь-ноябрь
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
В 2019 году Роскосмос планирует увеличение объема загрузки космодрома благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов
МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следующие два запуска с космодрома Восточный запланированы на октябрь-ноябрь 2018 года. Об этом в четверг сообщила журналистам генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.
"Уже летом мы начнем подготовку к пуску еще двух космических аппаратов, которые планируются на октябрь-ноябрь этого года", - сказала она.
Как уточнил глава Роскосмоса Игорь Комаров, в ходе них на орбиту должны будут быть выведены спутники "Метеор-М" №2-2 и "Канопус-В" №5 и №6. "До конца года мы планируем еще два пуска - "Метеор", это следующий пуск, и два "Канопуса", - сообщил руководитель госкорпорации.
По его словам, в 2019 году Роскосмос планирует увеличение объема загрузки космодрома благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов.
В четверг ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту спутники "Канопус-В" №3 и №4 и девять малых спутников из разных стран: четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).
Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
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01.02.2018
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