Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Следующие два запуска с Восточного намечены на октябрь-ноябрь

02.02.2018 ТАСС 194 0
0
Понравилась новость?
 0
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

В 2019 году Роскосмос планирует увеличение объема загрузки космодрома благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следующие два запуска с космодрома Восточный запланированы на октябрь-ноябрь 2018 года. Об этом в четверг сообщила журналистам генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева.

"Уже летом мы начнем подготовку к пуску еще двух космических аппаратов, которые планируются на октябрь-ноябрь этого года", - сказала она.

Как уточнил глава Роскосмоса Игорь Комаров, в ходе них на орбиту должны будут быть выведены спутники "Метеор-М" №2-2 и "Канопус-В" №5 и №6. "До конца года мы планируем еще два пуска - "Метеор", это следующий пуск, и два "Канопуса", - сообщил руководитель госкорпорации.

По его словам, в 2019 году Роскосмос планирует увеличение объема загрузки космодрома благодаря коммерческим пускам, присоединению программы OneWeb и других коммерческих операторов.

В четверг ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту спутники "Канопус-В" №3 и №4 и девять малых спутников из разных стран: четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).

Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Казахстан
Россия
США
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.02 11:34
  • 1
Израильтяне разработали "супер-пулю"
  • 02.02 11:31
  • 2
Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"
  • 02.02 11:25
  • 2
Аргентина возобновила переговоры с Францией по вопросу приобретения патрульных кораблей класса "Говинд"
  • 02.02 11:09
  • 34
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 02.02 11:09
  • 2
Российские спутники "Канопус-В" №3 и №4 выведены на орбиты
  • 02.02 11:03
  • 1
Контракт на поставку Минобороны РФ БМПТ "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года
  • 02.02 11:03
  • 37
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 02.02 10:54
  • 1
Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов
  • 02.02 10:52
  • 6
Планы закупок в рамках гособоронзаказа могут засекретить в середине текущего года
  • 02.02 10:51
  • 4
Американские Javelin имеют недостатки, которые могут проявиться на поле боя — военный эксперт
  • 02.02 10:33
  • 1
Сирийский опыт: УВЗ создал лучший в мире "городской" танк
  • 02.02 10:32
  • 18
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 02.02 10:28
  • 1
Соперник для "Арматы"
  • 02.02 09:57
  • 459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.02 09:44
  • 10
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
другие обсуждаемые темы