СМИ: в 2017 году запустили на 100 малых спутников больше, чем прогнозировалось



Запуск ракеты-носителя Electron с малыми спутниками на борту.

Источник: © Rocket Lab via AP Запуск ракеты-носителя Electron с малыми спутниками на борту.Источник: © Rocket Lab via AP

Число запущенных спутников в прошлом году превысило 300 штук

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. В 2017 году в мире запустили в космос более 300 малых спутников, что превысило самые оптимистичные прогнозы экспертов. Об этом говорится в опубликованной в среду статье на портале Spacenews.com.

Автор статьи ссылается на данные компании SpaceWorks, которая предоставляет услуги в аэрокосмической сфере. Согласно январскому докладу компании, всего за 2017 год в космос с Земли отправились более 300 спутников весом от 1 до 50 килограммов. Год назад ожидалось, что будут запущены 182 аппарата. При по наиболее оптимистичному сценарию ожидался запуск таких 250 спутников.

Отмечается, что на протяжении предыдущих двух лет число запусков малых спутников снижалось. Причиной негативной динамики стали аварии ракет-носителей и различные задержки. Так, в 2016 году на орбиту был запущен только 101 спутник. По мнению аналитика SpaceWorks Калеба Уильямса, 2017 год стал рекордным для рынка малых спутников. Компании показали способность удовлетворить запрос на эти аппараты, считает Уильямс.

В статье отмечается, что половина из всех спутников, запущенных в 2017 году, была построена одним оператором - компанией Planet Labs. В феврале прошлого года этому оператору удалось запустить 88 таких аппаратов.

Всего в период с 2008 по 2017 год Planet Labs построила 35% от всех малых спутников. "Зависимость [рынка] от одной единственной компании является проблемой для дальнейшего роста рынка", - говорится в статье. В SpaceWorks также указывают, что когда Planet Labs достигнет фазы стабильного развития, рынок должен будет расти за счет других компаний.

По прогнозам SpaceWorks, в 2018 году в космос, будет запущено 263 спутника. По наиболее оптимистичным прогнозам, "полный потенциал рынка" составляет 413 аппаратов. В 2022 году цифра может вырасти до 679 спутников.