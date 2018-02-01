В Минобороны задумались о разработке квантовых криптомашин
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Квантовый чип. Архивное фото.
Источник: © Tony Melov/UNSW
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. У России есть потенциал для разработки и производства квантовых криптографических систем, необходимых для защиты информации, в том числе оборонного характера, заявил начальник Главного управления развития информационных и телекоммуникационных технологий Минобороны генерал-майор Олег Масленников.
"Защитный потенциал большинства современных систем обеспечения безопасности информации находится под угрозой в связи с потенциально возможным появлением в ближайшей и среднесрочной перспективе квантовых компьютеров. Их вычислительный ресурс должен быть несравнимо выше, чем у классических", - констатировал он в ходе форума "Инфофорум-2018".
По его словам, такой сценарий "заставляет многие страны обратить внимание на разработку средств защиты информации, относящихся к так называемой постквантовой криптографии". Предполагается, что системы постквантовой криптографии устойчивы к атакам квантовых компьютеров, пояснил генерал.
Он считает, что у России "есть весомые предпосылки" для успешного решения задач по разработке и серийному производству квантовых криптографических систем.
"Это откроет возможность их применения, в том числе, и в информационных системах военного назначения", - резюмировал Масленников.
Агентство "РИА Новости|Россия сегодня" выступает Генеральным Информационным партнером Инфофорума-2018 и обеспечивает online трансляцию новостей с форума на площадке.
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01.02.2018
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