Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ОАК передадут в состав "Ростеха", заявил Песков

02.02.2018 РИА Новости 237 0
0
Понравилась новость?
 0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию, что глава государства Владимир Путин поддержал идею подключить госкорпорацию "Ростех" к финансированию программы выпуска пассажирского лайнера МС-21, что является первым шагом к передаче "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в состав "Ростеха".

"Могу подтвердить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Газета "Коммерсант" в четверг написала, что Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова подключить "Ростех" к финансированию программы МС-21. Об этом изданию рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и подтвердил сотрудник аппарата правительства. Один из собеседников газеты уточнил, что речь идет о вложении собственных средств "Ростеха" в капитал ОАК.

По словам источника издания, близкого к администрации президента, госкорпорация "подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 миллиардов рублей в 2018-2020 годах".

Отмечалось, что это первый шаг к передаче ОАК в состав "Ростеха".
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Ростех
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.02 11:34
  • 1
Израильтяне разработали "супер-пулю"
  • 02.02 11:31
  • 2
Тайвань создал ПТРК – конкурента "Джавелина"
  • 02.02 11:25
  • 2
Аргентина возобновила переговоры с Францией по вопросу приобретения патрульных кораблей класса "Говинд"
  • 02.02 11:09
  • 34
Светопреставление: почему война с Россией станет ядерной (и унесет миллиарды жизней)
  • 02.02 11:09
  • 2
Российские спутники "Канопус-В" №3 и №4 выведены на орбиты
  • 02.02 11:03
  • 1
Контракт на поставку Минобороны РФ БМПТ "Терминатор" будет выполнен в начале 2019 года
  • 02.02 11:03
  • 37
"Ильюшин" рассматривает возможность установки на Ил-96-400М новых отечественных двигателей ПД-35
  • 02.02 10:54
  • 1
Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов
  • 02.02 10:52
  • 6
Планы закупок в рамках гособоронзаказа могут засекретить в середине текущего года
  • 02.02 10:51
  • 4
Американские Javelin имеют недостатки, которые могут проявиться на поле боя — военный эксперт
  • 02.02 10:33
  • 1
Сирийский опыт: УВЗ создал лучший в мире "городской" танк
  • 02.02 10:32
  • 18
Ракета "Протон" оказалась ненужной
  • 02.02 10:28
  • 1
Соперник для "Арматы"
  • 02.02 09:57
  • 459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.02 09:44
  • 10
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
другие обсуждаемые темы