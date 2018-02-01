ОАК передадут в состав "Ростеха", заявил Песков



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию, что глава государства Владимир Путин поддержал идею подключить госкорпорацию "Ростех" к финансированию программы выпуска пассажирского лайнера МС-21, что является первым шагом к передаче "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) в состав "Ростеха".

"Могу подтвердить", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Газета "Коммерсант" в четверг написала, что Путин поддержал идею главы Минпромторга Дениса Мантурова подключить "Ростех" к финансированию программы МС-21. Об этом изданию рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности и подтвердил сотрудник аппарата правительства. Один из собеседников газеты уточнил, что речь идет о вложении собственных средств "Ростеха" в капитал ОАК.

По словам источника издания, близкого к администрации президента, госкорпорация "подтвердила возможность выделения на МС-21 около 30 миллиардов рублей в 2018-2020 годах".

Отмечалось, что это первый шаг к передаче ОАК в состав "Ростеха".