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Техмаш направит на развитие гражданского производства более 2 млрд. рублей

01.02.2018 АО "НПК "ТехМаш" 26 0
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Логотип АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» (Техмаш).
Источник: http://tecmash.ru/

Концерн «Техмаш» при поддержке Госкорпорации Ростех разработал инвестиционную программу по развитию производства военной и гражданской продукции на 2018-2020 г.г. Источниками инвестиций выступят как собственные, так и заемные средства. Запланированные объемы инвестиций не уступают аналогичным расходам зарубежных оборонных компаний. В программу вошло более 70-ти проектов.


Одной из важных составляющих новой инвестиционной программы стало финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Главная цель данных исследований - расширить и модернизировать продуктовую линейку изделий военного и гражданского назначения.


На развитие производства гражданской продукции запланировано 2,2 млрд. рублей. По предварительным расчетам, значительная часть расходов потребуется на реализацию проекта «Технологии Невы», разработанного на базе АО «ЛМЗ им. К.Либкнехта». Проект включает в себя три основных направления выпуска гражданской продукции: запорной и фитинговой арматуры для строительной отрасли и ЖКХ, гидроцилиндров для оборудования горной промышленности и техники (тракторов, комбайнов, самосвалов и др.), а также нерастворимых анодов для металлургической отрасли.


Кроме того, в рамках программы Техмаш планирует открыть на базе АО «НПО «Прибор» производство одноразовых медицинских изделий. Данный проект предусматривает изготовление шпателей, контейнеров для сбора биоматериалов, диагностических инструментов для гинекологии из высококачественного полистирола, не уступающих мировым аналогам.


Новое производство будет организовано с использованием так называемых «чистых комнат», специального газового стерилизатора, а также лаборатории микробиологии, осуществляющей контроль стерилизации физическими, химическими и биологическими методами.


«Гражданские» проекты разработаны в рамках реализации поручения Президента РФ по развитию производства организациями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения и общей стратегии Ростеха, которая предполагает наращивание доли гражданской продукции до 50 % к 2025 году.
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Россия
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