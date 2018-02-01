ААК "Прогресс": 10 лет в холдинге "Вертолеты России"



ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.

Источник: Военное обозрение ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина.Источник: Военное обозрение

ЦАМТО, 1 февраля. С момента вступления Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина в состав холдинга "Вертолеты России" 1 февраля исполняется 10 лет.

Договор на оказание услуг управления был подписан сторонами 1 февраля 2008 года. Это событие во многом определило дальнейший вектор развития предприятия и позволило ему стать одной из крупнейших производственных площадок на Дальнем Востоке. Сегодня авиакомпания выпускает новейшую авиационную технику военного назначения, отвечающую самым высоким требованиям, предъявляемым к надежности и качеству.

Как говорится в пресс-релизе "ПАО ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина", который размещен на сайте АвиаПорт.Ru, новая стратегия развития предприятия в рамках холдинга "Вертолеты России" в 2008 году позволила кардинально изменить ситуацию, в которой завод находился в течение ряда непростых "перестроечных" лет. Вскоре после вступления в холдинг, ААК "Прогресс" получила государственный оборонный заказ на производство боевых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", который гарантировал ей стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

С 2010 года предприятие выпускает вертолеты Ка-52 для нужд Министерства обороны РФ, а с 2017 года выполняет поставки этих машин на экспорт. Не меньший интерес в стране и в мире вызывает модификация Ка-52 корабельного базирования, подготовка к серийному производству которой сегодня ведется в ААК "Прогресс". Помимо производства военных вертолетов, предприятие налаживает серийный выпуск нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62. В целом, по данным холдинга "Вертолеты России", на основании заключенных и запланированных контрактов компания загружена стабильными заказами до 2025 года.

"Прошедшие 10 лет были отмечены также и масштабной реконструкцией производственных мощностей: в 2009 году на предприятии создан новый механический цех программной обработки деталей, оснащенный современными станками с числовым программным управлением; в 2010 году введена в эксплуатацию новая литейная линия, которая позволила значительно улучшить качество отливок из магниевых и алюминиевых сплавов; в 2015 году успешно реализован совместный проект ААК "Прогресс" и кафедры автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ по созданию уникального роботизированного комплекса для обработки полимерных композиционных деталей для нового гражданского вертолета Ка-62", – отметил управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий Денисенко.

Сегодня освоение и внедрение инновационных технологий в производство происходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011-2020 годы". Активно продвигается реализация проектов по реконструкции гальванического, композитного и механического производств, цехов подготовки производства и других подразделений предприятия. В частности, в 2017 году в ААК "Прогресс" были завершены работы по реконструкции цеха окончательной сборки, производственная мощность которого в результате увеличилась в два раза. В этом же году в эксплуатацию был введен современный авиационный учебный центр. В настоящее время на предприятии завершается реконструкция аэродромной базы.

Реализация социальной политики, обеспечение здоровья и безопасности сотрудников ААК "Прогресс" также вышли на качественно новый уровень. Холдинг стремится обеспечить всем работникам условия труда, соответствующие современным требованиям, и контролирует соблюдение требований безопасности и охраны труда. "Вертолеты России" активно развивают социальное партнерство в отрасли. Между холдингом и Российским профсоюзом трудящихся авиационной промышленности заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, создан Координационный совет. Помимо этого, для сотрудников создана система социальной поддержки и мотивации, которая включает реализацию программы добровольного медицинского страхования, программы негосударственного пенсионного обеспечения работников, жилищной программы АО "Вертолеты России" и ряд других.

Сегодня ААК "Прогресс" продолжает динамично развиваться, реализовывать крупные инвестиционные проекты по созданию высокотехнологичных продуктов в авиастроении, выпуску новой конкурентоспособной продукции. На предприятии успешно реализуется программа модернизации производства: внедряются цифровые информационные технологии, идет техническое перевооружение производственной площадки. Все это стало возможным благодаря активному взаимодействию и продуктивному диалогу между руководством холдинга и предприятия, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз "ПАО ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина".