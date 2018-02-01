Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создаст персональный компьютер для нужд военных и спасателей
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Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Артем Житенев
ЦАМТО, 1 февраля. Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (АО "ВНИИРА", входит в Концерн ВКО "Алмаз-Антей") завершает работы по созданию отечественного персонального компьютера, разработанного на элементной базе российского производства.
"В изделии применяется только отечественная компонентная база – от корпуса до микросхем. Это полностью исключит любое теоретически возможное постороннее влияние на работу компьютера", – сообщил генеральный директор Концерна Ян Новиков.
Он отметил, что холдинг рассчитывает на интерес к новой разработке со стороны Министерства обороны и МЧС России. В перспективе под производство новой вычислительной техники может быть открыта отдельная производственная линия.
Ян Новиков добавил, что российских спасателей может заинтересовать еще одна новая разработка холдинга – специализированный роботизированный комплекс. Работу над этим изделием ведет другое предприятие Концерна – АО "Конструкторское бюро специального машиностроения". По его словам, для производства этих роботизированных комплексов будет задействована неиспользуемая в настоящее время территория Северо-Западного Регионального Центра Концерна в Санкт-Петербурге.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
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01.02.2018
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