Состоялся спуск на воду третьей НАПЛ класса "Скорпен" для ВМС Индии



Торжественная церемония спуска на воду субмарины Karanj.

Источник: indiatimes.com Торжественная церемония спуска на воду субмарины Karanj.Источник: indiatimes.com

ЦАМТО, 1 февраля. Минобороны Индии объявило о состоявшейся 31 января на предприятии Mazagon Dock Shipbuilders Limited в Мумбае церемонии спуска на воду третьей НАПЛ класса "Скорпен" ("Кальвари"), строящейся по лицензии для ВМС Индии.

НАПЛ получила наименование "Карандж" (Karanj). После спуска на воду подводная лодка была отбуксирована в порт Мумбая для освобождения от понтона. В ближайшее время "Карандж" пройдет серию швартовных и ходовых испытаний, по итогам которых будет принято решение о ее передаче ВМС Индии.

Как сообщал ЦАМТО, начальные контракты общей стоимостью 187,98 млрд. рупий, предусматривающие постройку шести НАПЛ класса "Скорпен", правительство Индии подписало с французскими и индийскими компаниями в рамках "Проекта 75" в октябре 2005 года. Строительство подлодок осуществляется в соответствии с соглашением о передаче технологий компанией Mazagon Dock Limited (ныне Mazagon Dock Shipbuilders Limited) при участии французской Naval Group (ранее DCNS). В феврале 2010 года, наряду с очередным пересмотром графика поставок НАПЛ "Скорпен", стоимость проекта была увеличена до 235,62 млрд. рупий (3,6 млрд. долл.).

График поставки НАПЛ "Скорпен" пересматривался несколько раз. Первоначальный план предусматривал поставку первой субмарины в 2012 году, остальные подлодки планировалось передать с интервалом в один год до 2017 года. Согласно последним планам, передача оставшихся НАПЛ ВМС Индии будет выполнена до конца 2021 года.

По информации источников Jane's Defence Weekly, время, необходимое на строительство всех 16 секций одной подлодки, сократилось с 39 месяцев для головной НАПЛ "Кальвари" до 20 месяцев для третьей НАПЛ. Ожидается, что это приведет к ускорению поставки оставшихся трех субмарин.

Строительство головной НАПЛ серии началось в декабре 2006 года. Закладка киля НАПЛ "Кальвари" состоялась 1 апреля 2009 года Церемония спуска на воду прошла 29 октября 2015 года. ВМС Индии подлодка "Кальвари" была передана 21 сентября и вошла в боевой состав флота 14 декабря 2017 года.

Вторая подлодка серии, "Хандери", была заложена в октябре 2011 года. Спуск НАПЛ на воду состоялся 12 января 2017 года. В настоящее время она проходит испытания. Передача "Хандери" ВМС должна состояться в ближайшее время. Планируется, что последующие подлодки будут поставляться с интервалом 9-12 месяцев.

НАПЛ класса "Скорпен" могут применяться для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника, ведения разведки, поддержки сил специальных операций, постановки мин и т.д. Субмарина построена из специальной стали, способной противостоять высокому давлению. НАПЛ отличается малозаметностью, адаптирована для выполнения задач в различных регионах, включая тропики, оснащена средствами связи для применения в составе оперативного соединения ВМС.

Проблемой проекта остается торпедное вооружение подлодок. Весной 2016 года МО Индии аннулировало контракт на поставку 98 предназначенных для оснащения НАПЛ торпед "Блэк Шарк" итальянской компании WASS (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei), которая является подразделением итальянской группы Leonardo-Finmeccanica, все связи с которой были приостановлены из-за коррупционного скандала. Новый поставщик пока не определен. В августе 2017 года МО Индии направило запросы об информации по поставке 150 тяжелых торпед для НАПЛ нескольким ведущим производителям. Ответы от четырех зарубежных производителей торпед в настоящее время рассматриваются. Тендер, предположительно, будет объявлен позднее в текущем году.