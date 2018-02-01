Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создаст новый НИИ в Санкт-Петербурге
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Посетители у стенда концерна Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ЦАМТО, 1 февраля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершает организационные мероприятия, необходимые для начала работ по созданию в Санкт-Петербурге научно-исследовательского института (НИИ) прикладного материаловедения.
Новое учреждение войдет в состав крупнейшего научно-производственного кластера Концерна – Северо-Западного Регионального Центра.
Решение о создании НИИ было принято с учетом изучения мирового опыта и в связи с необходимостью получения новых материалов, востребованных при создании перспективных вооружений. "Очевидно, что новая технологическая революция уже началась и коренным образом перестраивает нашу жизнь. В частности, мы видим, как развивается самолетостроение, когда от применения металла уходят все больше и больше", – отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – директор Северо-Западного Регионального Центра Концерна Михаил Подвязников.
Создаваемый институт будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений, поступающих от российских ученых. "Институт будет давать свою экспертную оценку, а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и доведения их до финального результата, организуем получение патентов и применение результатов работы института в наших изделиях", – сообщил генеральный директор Концерна Ян Новиков. По его словам, предполагается, что новый НИИ начнет полноценно работать уже в 2019 году.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
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01.02.2018
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