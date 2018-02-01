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Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создаст новый НИИ в Санкт-Петербурге

02.02.2018 ЦАМТО 212 0
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Посетители у стенда концерна Алмаз-Антей. Архивное фото
Посетители у стенда концерна Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЦАМТО, 1 февраля. АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завершает организационные мероприятия, необходимые для начала работ по созданию в Санкт-Петербурге научно-исследовательского института (НИИ) прикладного материаловедения.

Новое учреждение войдет в состав крупнейшего научно-производственного кластера Концерна – Северо-Западного Регионального Центра.

Решение о создании НИИ было принято с учетом изучения мирового опыта и в связи с необходимостью получения новых материалов, востребованных при создании перспективных вооружений. "Очевидно, что новая технологическая революция уже началась и коренным образом перестраивает нашу жизнь. В частности, мы видим, как развивается самолетостроение, когда от применения металла уходят все больше и больше", – отметил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – директор Северо-Западного Регионального Центра Концерна Михаил Подвязников.

Создаваемый институт будет заниматься как собственными разработками, так и оценкой предложений, поступающих от российских ученых. "Институт будет давать свою экспертную оценку, а мы, в свою очередь, рассмотрим возможность финансирования таких разработок и доведения их до финального результата, организуем получение патентов и применение результатов работы института в наших изделиях", – сообщил генеральный директор Концерна Ян Новиков. По его словам, предполагается, что новый НИИ начнет полноценно работать уже в 2019 году.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".
01.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей

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