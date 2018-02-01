Запущенные с Восточного девять иностранных спутников выведены на орбиты



Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а".Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

По словам главы Роскосмоса Игоря Комарова, в течение суток будет получена информация о том, в каком состоянии аппараты и как они работают

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 1 февраля. / ТАСС/. Девять иностранных малых космических аппаратов, которые были запущены в виде попутной нагрузки вместе с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4, успешно выведены на расчетные орбиты. Об этом сообщил в четверг глава Роскосмоса Игорь Комаров.

"Произошло отделение девяти аппаратов из Германии и США. Они выведены на расчетные орбиты. Работа заказчиков с ними начнется через некоторое время. В течение суток мы получим информацию о том, в каком состоянии аппараты, как они работают, но это уже зона ответственности заказчиков", - сказал он.

На орбиты были выведены четыре космических аппарата технологического назначения S-NET (Германия), четыре спутника для сбора данных системы автоматической идентификации морских судов LEMUR (США) и еще один космический аппарат технологического назначения D-Star One (тоже ФРГ).

Теперь разгонный блок "Фрегат" будет направлен в сторону Земли, в 10:34 мск войдет в атмосферу на высоте 100 км, а его не сгоревшие в плотных слоях обломки позже затонут в несудоходном районе Тихого океана.

Ранее, в 6:06 мск и в 6:12 мск, на орбиту были успешно выведены спутники "Канопус-В" №3 и №4 соответственно.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала в четверг, в 5:07 мск, с космодрома Восточный. Через девять минут после старта разгонный блок "Фрегат" с 11 спутниками отделился от третьей ступени ракеты.

Предыдущие запуски

Первый старт с космодрома Восточный состоялся 28 апреля 2016 года. На орбиту с тремя спутниками ("Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218) отправилась трехступенчатая ракета "Союз-2.1а". Первоначально запуск планировался 27 апреля, однако был отменен автоматикой стартового комплекса. Как сообщил тогда ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, она выявила сбой в одном из приборов системы управления носителя, отвечающей за включение и выключение двигателей, отделение ступеней, направление полета.

Второй пуск с Восточного состоялся 28 ноября 2017 года. Тогда с космодрома стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с 19 космическими аппаратами. Основной нагрузкой стал гидрометеорологический спутник "Метеор-М" №2-1. Разгонный блок "Фрегат" со спутниками был выведен на заданную промежуточную орбиту, однако позже стало известно, что "Метеор-М" №2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.

Аварийная комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что нештатная ситуация с "Фрегатом" произошла из-за несовершенства алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока. В госкорпорации отметили, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный. В Роскосмосе также сообщали, что гендиректора ряда предприятий, участвовавших в подготовке техники к пуску, получат выговоры.