Поиски фрагментов "Союза-2.1а" ведутся с помощью беспилотников
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Ракета-носитель "Союз-2" с разгонным блоком "Фрегат" на космодроме Восточный.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала с космодрома "Восточный" в 05:07 мск
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) приступила в Амурской области к поискам фрагментов ракеты-носителя "Союз 2.1а" с помощью беспилотных аппаратов. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава Зейского района Юрий Ложечкин.
"Известно, что к работе по поискам фрагментов ракеты-носителя приступила группа ЦЭНКИ, базирующаяся в поселке Дипкун Тындинского района. Работа ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов. В Зейском районе, где так же развернут лагерь, работы будут вестись, но позже", - сказал ТАСС Ложечкин.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 11 аппаратами стартовала с Восточного в 05:07 мск. Это третий по счету запуск с этого космодрома.
Космодром Восточный - первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура.
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01.02.2018
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